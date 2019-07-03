ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Дополнительные меры, о которых мы думаем, они связаны с тем, что в связи с введением ПДН (показатель долговой нагрузки) банки начнут удлинять кредиты. Таким образом платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов", - рассказала Юдаева, передает ТАСС.

Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева. Это подход к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних рейтингов заемщиков.

С 1 октября ЦБ ужесточает регулирование на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Для этого ЦБ вводит для банков обновленные надбавки по коэффициентам риска, что, по расчетам регулятора, должно дестимулировать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким ПДН.

По данным Банка России, к 1 мая 2019 года в годовом выражении необеспеченное потребкредитование выросло на 25,3 процента. Ускорился также рост долговой нагрузки заемщиков по необеспеченным потребкредитам, указывали в ЦБ. При этом в регуляторе считают, что без всплеска необеспеченного потребкредитования рост российской экономики в первом квартале мог бы оказаться нулевым.