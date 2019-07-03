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03.07.2019 11:49
Рубрика: Экономика

ЦБ задумался о новых мерах по ограничению потребкредитования

Текст: Роман Маркелов
Банк России допускает введение дополнительных мер, которые могли бы ограничить рост необеспеченного потребительского кредитования. Об этом сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Дополнительные меры, о которых мы думаем, они связаны с тем, что в связи с введением ПДН (показатель долговой нагрузки) банки начнут удлинять кредиты. Таким образом платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности. Поэтому мы думаем о дополнительных мерах, связанных со срочностью кредитов", - рассказала Юдаева, передает ТАСС.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Вторая мера, о которой задумывается регулятор, связана с IRB-подходом, добавила Юдаева. Это подход к оценке кредитных рисков банков для целей оценки достаточности регулятивного капитала, основанный на использовании внутренних рейтингов заемщиков.

С 1 октября ЦБ ужесточает регулирование на рынке необеспеченного потребительского кредитования. Для этого ЦБ вводит для банков обновленные надбавки по коэффициентам риска, что, по расчетам регулятора, должно дестимулировать выдачу необеспеченных кредитов заемщикам с высоким ПДН.

По данным Банка России, к 1 мая 2019 года в годовом выражении необеспеченное потребкредитование выросло на 25,3 процента. Ускорился также рост долговой нагрузки заемщиков по необеспеченным потребкредитам, указывали в ЦБ. При этом в регуляторе считают, что без всплеска необеспеченного потребкредитования рост российской экономики в первом квартале мог бы оказаться нулевым.

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