"Центр-инвест" стал членом международного объединения банков

3 июля в Санкт-Петербурге открылся XXVIII Международный финансовый конгресс (МФК-2019), собравший несколько тысяч участников со всего мира. В рамках пленарной сессии планируется обсудить ситуацию на глобальном финансовом рынке и основные направления его развития на 2019 - 2021 годы. О том, что происходит сегодня в трансформационной экономике в условиях непрерывного кризиса, и о перспективах развития банковского бизнеса мы поговорили с одним из участников форума председателем совета директоров ПАО КБ "Центр-инвест", профессором, доктором экономических наук Василием Высоковым.

Василий Васильевич, какие направления для банкинга вы считаете перспективными?



Василий Высоков: Неотъемлемой частью современного экономического мышления стало желание выйти из кризиса. Но грамотная постановка вопроса: не откуда, а куда надо из него выходить? Применительно к банковскому бизнесу альтернатив немного: государственный, спекулятивный, исламский и устойчивый банкинг. Среди мировых трендов важно отметить расширение модели устойчивого банкинга, которая, кроме защиты интересов нынешнего и будущих поколений, охватывает принципы этического, социально ответственного, доступного, "зеленого" и трансформационного банкинга. За этим направлением закрепился термин ESG (Environmental, Social, and Governance).

Это бизнес, обладающий своими особенностями и конкурентными преимуществами. Это не просто "купля - продажа рисков" (выросли риски - повышаем ставки), а реальное управление ими, с реальными затратами ресурсов для их снижения, доступности кредитов, роста рентабельности за счет сокращения дефолта клиентов.

Что такое ESG-банкинг?



Василий Высоков: Прежде всего, это экологическая ответственность. Здесь мы говорим не только о сокращении потребления энергоресурсов и вредных выбросов, но и о повышении эффективности всех процессов производства и потребления. Рост эффективности должен составлять не 2 - 3 процента, а 2 - 3 раза. Для этого нужно внедрять инновационные решения. Проекты, реализованные с помощью кредитов банка "Центр-инвест", сократили выбросы СО 2 на 196 тысяч тонн в год, столько же, сколько очищают 7,8 миллиона деревьев.

Это также и социальная ответственность. Могу с уверенностью сказать, что лучший способ сохранить деньги на ремонт многоквартирных домов - получить кредит, отремонтировать подъезды, крыши и подвалы, а затем радостно жить в отремонтированном доме и погашать кредит за счет обязательных накопительных взносов в фонд капремонта. Банк "Центр-инвест" выдал 129 кредитов ТСЖ для ремонта МКД на общую сумму 213 миллионов рублей.

И наконец, это управленческая ответственность. В 2018 году разного рода контролеры проверяли банк "Центр-инвест" 3850 дней. Транспарентная операционная система и прозрачный учет позволили не только сохранить работоспособность банка, но и оптимизировать информационные потоки.

В нефинансовых проектах банка "Центр-инвест" приняли участие около полумиллиона жителей юга России.

Одним из обязательных элементов ESG-банкинга эксперты считают нефинансовые услуги. Как это направление развивается в "Центр-инвесте"?



Василий Высоков: С точки зрения некоторых банкиров, нефинансовые услуги для банка - это издержки, благотворительность или маркетинговый ход. Но в ESG-банкинге нефинансовые услуги - часть работы по управлению рисками.

Банк "Центр-инвест" более 20 лет работает с малым бизнесом на юге России. За эти годы сформировалась система подготовки и обучения предпринимателей на основе интернет-портала "Предпринимательский всеобуч" (всеобуч.рф), конкурсов студентов "Умная стипендия" Фонда целевого капитала "Образование и наука ЮФО" (умнаястипендия.рф), проектов стратегического развития (strategy2030.ru), консультационных услуг и наставничества для женского, молодежного и социального предпринимательства в рамках акселератора банка "Центр-инвест" (acc.centrinvest.ru), созданные совместно с вузами юга России центры финансовой грамотности для населения (знания-сила.рф). Всего в нефинансовых проектах банка "Центр-инвест" приняли участие около полумиллиона жителей юга России.

Стратегия 2019-2021 "ESG-диджитализация экосистемы "Центр-инвест" направлена на использование информационных технологий для развития бизнеса на основе принципов ESG-банкинга. Диджитализация - это не только глобальный тренд и цель национального проекта, но и обеспечение одновременно доступности финансовых и информационных услуг, это развитие на основе информационных технологий собственной операционной системы банка, электронное взаимодействие с регулятором и государственными органами, диджитализация каналов взаимодействия с клиентами.

В мире сегодня появляется много новых информационных технологий, но завоевывают рынок некоторые из них. Опираясь на ESG-принципы, банк "Центр-инвест" не берет на себя риски и затраты первопроходцев, но активно взаимодействует с разработчиками и операторами апробированных проектов развития операционных систем, внедрению карт национальной платежной системы "Мир", системы "Маркетплейс" Банка России, участвует в интеграции сервисов биометрической идентификации, системы межведомственного электронного взаимодействия, в том числе госуслуг и МФЦ.

Банк мониторит появление новых технологических решений для обслуживания клиентов, снижения затрат и рисков при получении информации о клиенте и оперативном предоставлении необходимых клиенту.



Каким банкам интересны принципы ESG?



Василий Высоков: Эти принципы уже завоевали мощных авторитет на глобальных рынках: ESG-фонды управляют 30 триллионами долларов. Чтобы быть глобально конкурентоспособным, финансовый рынок России должен внедрять ESG-принципы ускоренными темпами.

Банк "Центр-инвест" использует принципы интегрированной отчетности для представления подробной информации о своей работе инвесторам, акционерам, клиентам, партнерам и сотрудникам (центр-инвест.рф). Это позволило конкретизировать особенности работы банка на основе ESG-принципов: сегодня почти 90 процентов дохода банка формируется за счет работы с реальным сектором экономики, основным бенефициаром банка является население, получающее почти 35 процентов доходов банка, на долю сотрудников приходится 20 процентов, партнеров - около 17, акционеров - 29, из них более 20 процентов направляется на развитие банка.

Каким образом стратегия развития банка соотносится с региональной стратегией и нацпроектами?



Василий Высоков: В своей стратегии банк "Центр-инвест" объединил национальные проекты и глобальные цели устойчивого развития. Наиболее тесное переплетение национальных и глобальных целей в работе банка связано с доступностью кредитования населения, поддержкой образования и науки, развитием малого бизнеса, продвижением инноваций, новых финансовых технологий, цифровой экономики, содействием международной торговле и партнерству в целях устойчивого развития.

Банк "Центр-инвест" также представил взаимосвязь своих продуктов и услуг со стратегическими документами Банка России о развитии финансового рынка, финансовых технологий и доступности финансовых услуг. Такая взаимосвязь повышает конкурентоспособность и позволяет позиционировать себя на рынке банковских услуг как эталон, пример для подражания и история успеха.

При разработке стратегии банка была построена таблица взаимосвязей продуктов и услуг с целями устойчивого развития. За каждым пунктом таблицы - описание конкретных мероприятий по достижению одной из 17 целей устойчивого развития и 12 национальных проектов с помощью банковских продуктов и услуг. Для населения это кредиты, вклады, карты, платежи и сервисы. Для бизнеса - кредиты и услуги, включая современные электронные сервисы, кредитование ремонтов МКД и новых требований к жилищному строительству. Для корпоративной и социальной ответственности - это развитие операционной системы, внедрение современных банковских технологий, информационной безопасности, управление рисками, корпоративной культуры, обучения персонала и социальные проекты.

Презентация стратегии вызвала большой интерес у инвесторов. Банк "Центр-инвест" получил признание на рынке ESG-инвестиций: швейцарский фонд responsAbility Investments AG стал акционером банка, заключено соглашение о ESG-кредитах с фондом Symbiotics и кредитах для финансирования малого бизнеса с Евразийским банком развития и Черноморским банком торговли и развития.

Банк "Центр-инвест" стал членом The Global Alliance for Banking on Values - международного объединения региональных банков, работающих на основе модели ESG-банкинга, а также занял 17-ю позицию из 76 в ESG-рэнкинге Vigeo Eiris среди банков Европы.

Кстати



По инициативе и при финансовой поддержке ПАО КБ "Центр-инвест" Ростовстат подготовил статистический сборник "Ростовская область - движение к целям устойчивого развития". Это первый комплексный анализ на уровне региона показателей 17 целей устойчивого развития, утвержденных 193 странами - членами ООН.



Результаты проведенной работы еще раз подтвердили представление о глобальных конкурентных преимуществах донского края как региона устойчивого развития. Предприниматели Ростовской области теперь могут оценить свой локальный бизнес с позиции глобального развития и представить его зарубежным коллегам и партнерам в более привычных и понятных для них современных терминах. Студенты донских вузов получили возможность увидеть оценку своих знаний и своих проектов не только в зачетках, но и своего участие в развитии мировой экономики.

