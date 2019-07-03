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03.07.2019 13:50
Рубрика: Власть

ЦИК: В 16 регионах выдвинулись 159 кандидатов в губернаторы

Текст: Александра Белуза
8 сентября в России пройдет большой Единый день голосования, который охватит 56 млн избирателей - больше половины от их общего числа в России. Сейчас в регионах идет процесс выдвижения кандидатов. Его предварительные результаты представила секретарь ЦИК Майя Гришина на заседании комиссии в среду.
Секретарь ЦИК Майя Гришина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Секретарь ЦИК Майя Гришина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Секретарь ЦИК Майя Гришина. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На губернаторские выборы в 16 регионах на данный момент документы подали в общей сложности 159 кандидатов, из них 45 - в порядке самовыдвижения, еще 114 - от 31 политической партии.

"В девяти регионах уже процесс выдвижения завершен, а в целом крайний срок - 11 июля, это Курская и Липецкая область, и мы тогда сможем сказать, сколько у нас всего выдвинутых кандидатов в губернаторы", - сказала Майя Гришина.

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На довыборы в Госдуму самовыдвиженцы могут заявиться не позднее 13 июля, у политических партий времени на выдвижение своих представителей чуть больше - до 23 июля включительно.

Так, в среду ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", а также "Зеленых", "Коммунистов России" и "Партии пенсионеров". В окружные комиссии документы сдали представители "Партии Роста" и партии "Яблоко".

Напомним, довыборы в нижнюю палату парламента пройдут в четырех одномандатных округах в Свердловской, Новгородской, Орловской областях и Хабаровском крае.

На выборы в заксобрания в 13 регионах заявились почти 2,5 тысячи претендентов, подавляющее большинство (2156 человек) идет от партий, самовыдвиженцев - 334. На данный момент заверено 45 списков кандидатов от 18 партий.

"Есть информация об отказах в заверении пяти списков в республиках Марий-Эл, Тыва, городе Севастополе, в республике Карачаево-Черкессия - здесь мы жалобу уже рассматривали, насколько я понимаю, жалоба в суде", - заметила Гришина.

Процесс выдвижения кандидатов в региональные депутаты в большинстве территорий еще идет, в Тыве и Тульской области он будет продолжаться до 24 июля.

Зампред ЦИК РФ Николай Булаев рекомендовал коллегам в регионах консультироваться с Центризбиркомом, "когда есть спорные, неоднозначные ситуации". "Хотим мы того или нет, но все жалобы потом приходят в ЦИК, - заметил он. - Поэтому лучше заранее, чтобы мы были в теме и понимали причины, по которым принимаются решения, не удовлетворяющие кандидатов или партии".

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК Законодательная власть Госдума Единый день голосования
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