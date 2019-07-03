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03.07.2019 17:10
Рубрика: Экономика

Для букмекерских контор упростили правила

Текст: Евгений Гайва
Посетители букмекерских контор теперь смогут пройти регистрацию всего за несколько минут. Нововведение поможет переориентировать любителей тотализаторов с зарубежных онлайн сервисов на легальные российские букмекерские конторы.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Закон, вводящий изменения, подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Закон о целевых отчислениях от азартных игр не помог детскому и массовому спорту

По этим законам букмекерские конторы могут принимать обычные или интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать выигрыши только в том случае, если участник азартной игры прошел идентификацию.

Для интерактивных ставок ранее эту процедуру фактически требовалось проходить дважды. Идентификацию участника онлайн азартных игр проходил со стороны организатора этих игр и еще со стороны центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) букмекерских контор или тотализаторов. В результате, российские легальные букмекерские конторы проигрывали нелегальным конторам, зарегистрированным в оффшорах, которые проводили идентификацию за несколько минут.

Упрощенная идентификация означает подтверждение фамилии, имени, отечества и номера документа, удостоверяющего личность. Применяется она только для физических лиц. Такой способ идентификации применяется при совершении, например, банковских переводов на сумму до 100 тысяч рублей без открытия счета.

ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино

В случае с приемом интерактивных ставок и выплаты выигрышей сумма не должна превышать максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств - 60 тысяч рублей. При этом, общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа не должна превышать 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Финансы Борьба с азартными играми Комментарии к документам
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