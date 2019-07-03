Для букмекерских контор упростили правила

Посетители букмекерских контор теперь смогут пройти регистрацию всего за несколько минут. Нововведение поможет переориентировать любителей тотализаторов с зарубежных онлайн сервисов на легальные российские букмекерские конторы.

Закон, вводящий изменения, подписал президент Владимир Путин.

Изменения вносятся в закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

По этим законам букмекерские конторы могут принимать обычные или интерактивные ставки на официальные спортивные соревнования и выплачивать выигрыши только в том случае, если участник азартной игры прошел идентификацию.

Для интерактивных ставок ранее эту процедуру фактически требовалось проходить дважды. Идентификацию участника онлайн азартных игр проходил со стороны организатора этих игр и еще со стороны центра учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) букмекерских контор или тотализаторов. В результате, российские легальные букмекерские конторы проигрывали нелегальным конторам, зарегистрированным в оффшорах, которые проводили идентификацию за несколько минут.

Упрощенная идентификация означает подтверждение фамилии, имени, отечества и номера документа, удостоверяющего личность. Применяется она только для физических лиц. Такой способ идентификации применяется при совершении, например, банковских переводов на сумму до 100 тысяч рублей без открытия счета.

В случае с приемом интерактивных ставок и выплаты выигрышей сумма не должна превышать максимальную сумму, установленную для остатков электронных денежных средств - 60 тысяч рублей. При этом, общая сумма переводимых электронных денежных средств с использованием неперсонифицированного электронного средства платежа не должна превышать 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.

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