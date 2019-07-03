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03.07.2019 18:13
Рубрика: Происшествия

Пенсионер с тюремным стажем

Для бывших заключенных будут созданы социальные приюты
Текст: Владислав Куликов
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, повышающий планку пенсионного возраста в Уголовно-исполнительном кодексе. Это значит, что предусмотренные в тюрьме для пенсионеров послабления будут распространяться на заключенных позже.

Вряд ли есть смысл напоминать о принятом государством решении поднять пенсионный возраст. Заключенные выходят на пенсию в тот же срок, что и все. У кого-то будет трудовая пенсия. Если же, как часто бывает, человек провел значительную часть жизни в тюрьме, не заработал никакого трудового стажа, государство назначит ему пенсию по старости.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Но есть еще важный нюанс: от пенсионного возраста зависят некоторые поблажки для осужденных. Например, пенсионеров могут привлекать к работе, в том числе бесплатной, по благоустройству колонии только с их личного согласия. А если пенсионер работает в колонии на производстве, то отпуск у него больше. Но в УИК прописаны старые цифры пенсионного возраста, и если их не изменить, мог бы получиться казус. Право на пенсию у заключенного еще не возникло, а сидеть уже может, как пенсионер. Проект, внесенный в Госдуму, приводит режимные правила в соответствие с пенсионной реформой. Любопытный момент: если пожилому человеку некуда пойти после освобождения, администрация колонии вправе связаться с местными властями и подыскать ему социальный приют.

Заключенного пенсионного возраста могут привлекать к работе в тюрьме только по его желанию

Как рассказывают эксперты, для бывших заключенных созданы отдельные дома престарелых. Это социальная мера, гуманный шаг государства. С другой стороны, понятно, что бывшие сидельцы даже на склоне лет остаются не самыми удобными соседями, и направлять их в дома к людям, прожившим долгую честную жизнь, было бы не совсем справедливо.

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При этом, чтобы получить путевку в приют, экс-заключенные должны быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Как поясняют разработчики проекта, по закону гражданин признается таковым "в случае, если существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, в том числе при полной или частичной утрате способности осуществлять самообслуживание".

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Законодательная власть Госдума Тюремная реформа
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