Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море

Два боевых корабля НАТО - британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto - были сняты на видео на фоне Стамбула. Они примут участие в военно-морских учениях.

Британский Duncan - шестой и последний в составе британского флота эсминец типа Daring. Он был введен в эксплуатацию осенью 2013 года. Это самые крупные и мощные эсминцы ВМС Великобритании, их задача - оборонительная, основу вооружения составляет ЗРК среднего радиуса действия PAAMS (Principle Anti-Air Missile System).

Канадский фрегат Toronto класса Halifax, состоящего на вооружении с 1992 года, вступил в состав флота летом 1993 года. Противокорабельное вооружение фрегата - это ракеты "Гарпун", для уничтожения подлодок на расстоянии он несет на борту вертолет CH-124 Sea King, в для подводных целей вблизи имеет противолодочные торпеды Mark 46.

Корабли должны принять участие в стартовавших военно-морских учениях США и Украины Sea Breeze 2019. РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной сообщил, что российские военные следят за зашедшими в акваторию Черного моря судами, наблюдение ведется с малого противолодочного корабля "Касимов" и сторожевого корабля "Пытливый". Организовано радиоэлектронное сопровождение, в назначенных районах дежурят самолеты морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".