Американский эсминец вошел в Черное море

США послали в Черное море эсминец "Карни". Корабль направился в Одессу, чтобы принять участие в ежегодных военно-морских учениях Sea Breeze. "Карни" уже преодолел Дарданеллы.

В маневрах также примет участие военно-морской флот Украины, Болгарии, Турции, Румынии и Грузии.

Как сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов, на борту эсминец имеет крылатые ракеты Tomahawk с дальностью действия 1,6 тысячи километра. Это уже пятый приход американского военного корабля в регион.

Несколько месяцев назад в Черное море вошел американский эсминец "Дональд Кук". Он был вооружен мощными боевыми комплексами и оснащен современными средствами шпионажа. На эсминце находилось до 56 крылатых "Томагавков".

Согласно конвенции Монтре, в акватории Черного моря американские эсминцы могут находиться только временно. Документ ограничивает пребывание там чужих кораблей 21 сутками. Но на ротационной основе американцы патрулируют этот регион по несколько раз в год.