Экономист сказал, когда рубль вернется к более высокому курсу

Новости

Россия вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по женскому баскетболу 07:37
В Якутии во время спортивных игр болельщики обрушили конструкцию 07:37
Панарин выбрал номер и признался, что мечтал играть за "Рейнджерс" 07:12
Власти Якутии помогли пострадавшим от паводка иркутянам 07:09
ЦУП скорректировал орбиту МКС 06:32
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения 06:10
Минторг США предложил ввести пошлины на вьетнамскую сталь 05:41
В водоеме Амурской области утонули двое детей 05:13
Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Калифорнии 05:09
Facebook заплатит два миллиона евро штрафа в Германии 04:52
Генсек ООН призвал власти Афганистана активнее бороться с терроризмом 04:43
Хабаровский СК начал проверку из-за травмирования детей на карусели 04:42
Недовольные миграционной политикой Трампа вышли на митинги в США 03:49
Сахалинского экс-губернатора вернули на остров 03:49
Полярная лисица за 76 дней преодолела путь от Норвегии до Канады 03:13
Авиаудар совершен по центру размещения беженцев в Ливии 03:11
Два человека получили ножевые ранения в драке на юге Москвы 02:25
Мощный взрыв прогремел в столице Туниса 02:00
Американский вице-президент неожиданно отменил визит в Нью-Гэмпшир 01:51
У берегов Мексики ураган "Барбара" усилился до 4 категории 01:40
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения 01:23
Журналисты пожаловались на угрозы по делу об убийстве Хачатуряна 00:56
Лукашенко призвал всех белорусских мужчин защищать родину 00:31
РЖД обошлись без наказаний из-за инцидента с Пугачевой 02.07.2019
На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария 02.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
Законы июля коснутся оплаты ЖКХ, кредитов и защитят новоселов
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
ВС разъяснил, когда можно раскрыть информацию о настоящих родителях
03.07.2019 06:00
Рубрика: Экономика

Экономист сказал, когда рубль вернется к более высокому курсу

Текст: Георгий Панин
Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Для российского рубля ближайшие два месяца до осени будут временем неопределенности.

Фото: iStock
Что будет с курсом рубля в июле

С одной стороны, в мире наблюдается глобальный Risk On - на фоне ожиданий снижения ставки ФРС инвесторы глобально скупают рисковые активы и высокодоходные валюты.

С другой стороны, есть очень много сдерживающих факторов для дальнейшего укрепления рубля.

Во-первых, конъюнктура нефтяных цен крайне нестабильна. После бурного роста котировок в мае-июне, в последние несколько торговых сессий баррель Brent снова оказался под давлением - цена закрепилась ниже 65 долларов за баррель.

Есть опасения, что до конца лета котировки могут краткосрочно опуститься ниже 60 долларов. И поэтому с этой стороны вряд ли стоит ожидать сильной поддержки рублю.

Фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС
Аналитики рассказали о будущем доллара

Во-вторых, кроме ожиданий снижения ключевой ставки ФРС США появились аналогичные ожидания в отношении российского ЦБ.

В принципе, Банк России эти ожидания оправдывает - на июньском заседании ставка действительно была снижена на 25 б.п. И до конца года ожидается еще как минимум два шага минимального снижения ставки. Такие ожидания не позволяют серьезно укрепиться российской валюте, так как из-за смягчения денежно-кредитной политики снижаются доходности рублевых активов (главным образом, ОФЗ и корпоративных облигаций).

В-третьих, санкционная история хоть и немного утихла в последнее время, но еще никуда не делась.

Наконец, в-четвертых, чрезмерное укрепление национальной валюты не слишком нужно ни ЦБ, ни в целом всей экономике. Все просто - чем сильнее национальная валюта, тем меньше поступлений в бюджет. С учетом всего этого я не ожидаю, что у рубля слишком хорошие шансы на дальнейшее укрепление.

Но небольшой потенциал роста у российской валюты остался (пик укрепления - 60 рублей за доллар при сценарии нефти выше 70 долларов). Однако в конечном итоге курс вернется в более привычный для этого года диапазон 64-67 за доллар.

Фото: istockphoto.com
Банки стали реже предлагать вклады в экзотических валютах

Что касается евро, есть вероятность укрепления до 68-69 рублей, однако и здесь я также не ожидаю чрезмерного роста - в течение года курс рубля к евро вернется в диапазон 73-75 рублей.

Если кто-то планирует путешествие до конца лета, то с приобретением валюты спешить, я думаю, не стоит - не ожидаю сильного изменения в курсе рубля за это время. До конца года колебания уже более вероятны, поэтому в данном случае я бы рекомендовал закупать валюту заранее.

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк Курс рубля
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минобороны опровергло взрыв газа на глубоководном аппарате
Авиаудар совершен по центру размещения беженцев в Ливии
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения
Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения
Роскосмос показал на снимках масштабы наводнения в Иркутской области