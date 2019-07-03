Экономист сказал, когда рубль вернется к более высокому курсу

Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":

- Для российского рубля ближайшие два месяца до осени будут временем неопределенности.

С одной стороны, в мире наблюдается глобальный Risk On - на фоне ожиданий снижения ставки ФРС инвесторы глобально скупают рисковые активы и высокодоходные валюты.

С другой стороны, есть очень много сдерживающих факторов для дальнейшего укрепления рубля.

Во-первых, конъюнктура нефтяных цен крайне нестабильна. После бурного роста котировок в мае-июне, в последние несколько торговых сессий баррель Brent снова оказался под давлением - цена закрепилась ниже 65 долларов за баррель.

Есть опасения, что до конца лета котировки могут краткосрочно опуститься ниже 60 долларов. И поэтому с этой стороны вряд ли стоит ожидать сильной поддержки рублю.

Во-вторых, кроме ожиданий снижения ключевой ставки ФРС США появились аналогичные ожидания в отношении российского ЦБ.

В принципе, Банк России эти ожидания оправдывает - на июньском заседании ставка действительно была снижена на 25 б.п. И до конца года ожидается еще как минимум два шага минимального снижения ставки. Такие ожидания не позволяют серьезно укрепиться российской валюте, так как из-за смягчения денежно-кредитной политики снижаются доходности рублевых активов (главным образом, ОФЗ и корпоративных облигаций).

В-третьих, санкционная история хоть и немного утихла в последнее время, но еще никуда не делась.

Наконец, в-четвертых, чрезмерное укрепление национальной валюты не слишком нужно ни ЦБ, ни в целом всей экономике. Все просто - чем сильнее национальная валюта, тем меньше поступлений в бюджет. С учетом всего этого я не ожидаю, что у рубля слишком хорошие шансы на дальнейшее укрепление.

Но небольшой потенциал роста у российской валюты остался (пик укрепления - 60 рублей за доллар при сценарии нефти выше 70 долларов). Однако в конечном итоге курс вернется в более привычный для этого года диапазон 64-67 за доллар.

Что касается евро, есть вероятность укрепления до 68-69 рублей, однако и здесь я также не ожидаю чрезмерного роста - в течение года курс рубля к евро вернется в диапазон 73-75 рублей.

Если кто-то планирует путешествие до конца лета, то с приобретением валюты спешить, я думаю, не стоит - не ожидаю сильного изменения в курсе рубля за это время. До конца года колебания уже более вероятны, поэтому в данном случае я бы рекомендовал закупать валюту заранее.