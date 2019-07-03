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03.07.2019 11:30
Рубрика: Экономика

Эльвира Набиуллина рассказала о способах трат ФНБ

Текст: Роман Маркелов
Высказываемые предложения по инвестированию средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) вызывают озабоченность у Банка России. Об этом сообщила в интервью Reuters глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Она напомнила, что по оценке Банка России, в 2020 году ФНБ может преодолеть порог 7 процентов ВВП, после чего появится право на инвестирование средств из фонда. "То, как эти средства будут инвестироваться, может повлиять на макроэкономическую ситуацию, и поэтому мы безусловно будем участвовать в дискуссиях и совещаниях на эту тему", - сообщила Набиуллина.

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По ее словам, ЦБ просчитывает несколько вариантов сценариев использования средств ФНБ, они отличаются масштабом трат. "На наш взгляд, самый неблагоприятный вариант, это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7 процентов ВВП. По сути дела, весь прирост дополнительных доходов от увеличения цены нефти будет идти на расходы. Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть", - опасается Набиуллина.

Наиболее безопасным вариантом расходования средств ФНБ в Банке России считают инвестирование определенного процента от превышения 7 процентов ВВП. "По эффектам, этот вариант аналогичен увеличению цены отсечения в бюджетном правиле, но исходя из того, что уже накоплено 7 процентов ВВП, это лучше, чем если бы более высокая цена отсечения закладывалась изначально", - заявила глава ЦБ.

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По ее словам, основной вопрос - как будут инвестированы деньги из ФНБ. Если они будут работать на повышение темпов роста экономики, производительности труда и конкурентоспособности, то проинфляционных эффектов они не окажут, считает Набиуллина. Если правительством будет выбран механизм, когда средства ФНБ идут на кредиты покупателям российской продукции из-за рубежа, то есть стимулирование внешнего спроса, то влияние на макроэкономику и курс рубля будет примерно таким же, как если бы эти средства тратились внутри России, сказала глава ЦБ.

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