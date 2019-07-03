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03.07.2019 12:13
Рубрика: Общество

Еще один "пакет" школьных учебников ушел на дополнительную экспертизу

Текст: Ксения Колесникова

Научно-методический при Министерстве просвещения решил направить 73 издания, которые не вошли в действующий федеральный перечень учебников, на дополнительную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, совет рассмотрел новый Порядок формирования федерального перечня учебников. Согласно документу, который был опубликован для общественного обсуждения еще весной, в перечень попадают учебники, получившие самую высокую оценку по итогам экспертизы. Положительное заключение будет выдаваться на 5 лет.

Фото: Halfpoint / iStockphoto
Эксперт: Вслед за образовательными стандартами изменятся учебники

Кроме того, в новом порядке усилены требования к экспертам. В частности, экспертом может стать человек с ученой степенью и опытом работы в школе не менее 5 лет.

- Во избежание возможного конфликта интересов расходы и ответственность за качество организации и проведения экспертизы учебников будет нести государство, - рассказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина. - Новый порядок экспертизы в полной мере учтет экспертный потенциал, как РАН, так и РАО и других экспертных организаций

По новому порядку, издатели будут обязаны размещать на обороте титульного листа учебника фамилию, имя, отчество людей, проводивших экспертизу учебника.

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