Еще один "пакет" школьных учебников ушел на дополнительную экспертизу

Научно-методический при Министерстве просвещения решил направить 73 издания, которые не вошли в действующий федеральный перечень учебников, на дополнительную экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, совет рассмотрел новый Порядок формирования федерального перечня учебников. Согласно документу, который был опубликован для общественного обсуждения еще весной, в перечень попадают учебники, получившие самую высокую оценку по итогам экспертизы. Положительное заключение будет выдаваться на 5 лет.

Кроме того, в новом порядке усилены требования к экспертам. В частности, экспертом может стать человек с ученой степенью и опытом работы в школе не менее 5 лет.

- Во избежание возможного конфликта интересов расходы и ответственность за качество организации и проведения экспертизы учебников будет нести государство, - рассказала замминистра просвещения Татьяна Синюгина. - Новый порядок экспертизы в полной мере учтет экспертный потенциал, как РАН, так и РАО и других экспертных организаций

По новому порядку, издатели будут обязаны размещать на обороте титульного листа учебника фамилию, имя, отчество людей, проводивших экспертизу учебника.