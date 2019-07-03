Facebook заплатит два миллиона евро штрафа в Германии

Федеральное управление юстиции Германии оштрафовало Facebook за нарушение правил публикации отчетности о работе с противозаконным контентом. Руководству соцсети придется выплатить штраф в размере двух миллионов евро.

Закон об улучшении применения правовых норм в соцсетях обязывает цифровые концерны отчитываться о борьбе с нарушителями УК ФРГ. Представленный в июле 2018 года компанией отчет оказался неполным. Также ведомство сочло недостаточным информирование пользователей о деталях законодательных решений, говорится на сайте управления. Форма обращения для жалоб пользователей на противозаконный контент не находится на видном месте на сайте Facebook. К противозаконному контенту относятся любые высказывания, разжигающие вражду и ненависть.

Решение пока не вступило в законную силу, компания вправе его обжаловать.