Финалисты конкурса "Учитель года России" напишут эссе

Стартовало первое испытание федерального этапа конкурса "Учитель года России". 85 педагогов - победителей региональных этапов - сели сегодня за парты и пишут эссе на тему "Учитель и ученик растут вместе".

Максимальное время работы - 5 часов, объем текста - не более 6 листов.

- Конкурсанты должны продемонстрировать понимание смыслов и функций педагогической деятельности, видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности, - сообщается на сайте Министерства просвещения.

Эссе конкурсантов будут проверять 20 экспертов, которые оценивают работы по заданным критериям.

Справка "РГ"

Очный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России" пройдет в Грозном с 21 сентября по 2 октября. Финальное испытание очного тура "Разговор с Министром" состоится в Москве. Имя победителя объявят 4 октября.

Учредители конкурса - Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и "Учительская газета". "Российская газета" - официальный партнер конкурса.