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03.07.2019 12:16
Рубрика: Общество

Финалисты конкурса "Учитель года России" напишут эссе

Текст: Ксения Колесникова

Стартовало первое испытание федерального этапа конкурса "Учитель года России". 85 педагогов - победителей региональных этапов - сели сегодня за парты и пишут эссе на тему "Учитель и ученик растут вместе".

Стартует федеральный этап конкурса "Учитель года России"

Максимальное время работы - 5 часов, объем текста - не более 6 листов.

- Конкурсанты должны продемонстрировать понимание смыслов и функций педагогической деятельности, видение современных социокультурных проблем и возможных путей их решения на основе собственных педагогических принципов и подходов к образовательной деятельности, - сообщается на сайте Министерства просвещения.

Эссе конкурсантов будут проверять 20 экспертов, которые оценивают работы по заданным критериям.

Справка "РГ"

Очный тур Всероссийского конкурса "Учитель года России" пройдет в Грозном с 21 сентября по 2 октября. Финальное испытание очного тура "Разговор с Министром" состоится в Москве. Имя победителя объявят 4 октября.

Учредители конкурса - Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и "Учительская газета". "Российская газета" - официальный партнер конкурса.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Учитель года
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