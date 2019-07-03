Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.

Как и Марии Шараповой, которая не доиграла матч стартового раунда, ей помешала травма.

Гаспарян снялась с матча второго раунда с украинкой Элиной Свитолиной, занимающей восьмое место в рейтинге WTA. Маргарита выиграла первый сет на тай-брейке 7:5, а во второй партии при счете 5:5 у россиянки начались проблемы с ногой - судороги. От боли у нашей теннисистки даже выступили слезы. Она долго лежала на задней линии и не могла подняться с корта. Затем игра возобновилась, но нормально передвигаться Гаспарян была не в состоянии. Так что матч остановили во втором сете при счете 6:5 в пользу Свитолиной.

За выход в четвертый круг украинка поспорит с Марией Саккари из Греции, получившей 31-й номер посева.

Отметим, что Элина всячески пыталась поддержать Маргариту и на корте, и после окончания матча.

- Это была большая битва. К сожалению, она закончилась именно так. Скорейшего выздоровления Маргарите Гаспарян, - написала Свитолина в соцсетях.