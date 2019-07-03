Генсек ООН призвал власти Афганистана активнее бороться с терроризмом

Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией в Афганистане и призвал власти страны тщательнее защищать население. Данное заявление прозвучало после теракта, произошедшего в Кабуле 1 июля.

Напомним, мощный взрыв прогремел рядом с логистическим центром министерства обороны страны. Один человек погиб, еще 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин. Силовикам удалось ликвидировать пятерых нападавших.

"Генеральный секретарь возмущен и глубоко опечален нападением, которое произошло в районе, населенном гражданскими лицами", - заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.