Алмаз Онолбеков: До вступления страны в интеграционное объединение были проведены масштабные мероприятия по реформированию ГТС КР, которые дали положительные результаты. Фото: Евгения Евреинова

Как изменилась работа Государственной таможенной службы (ГТС) КР после вхождения республики в Евразийский экономический союз? Об этом рассказывает глава ведомства Алмаз Онолбеков.

Алмаз Мадылбекович, каковы приоритеты в работе Государственной таможенной службы Киргизии сегодня с учетом того, что республика является полноправным участником Евразийского экономического союза?

Алмаз Онолбеков: Таможенное законодательство ЕАЭС основано на Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, которая была заключена в Киото 18 мая 1973 года. До вхождения республики в Евразийский экономический союз в Киргизии основным документом, регулирующим таможенное дело, был Таможенный кодекс КР, который также был основан на Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур.

Поэтому говорить о том, что после вхождения республики в Евразийский экономический союз работа таможенной службы кардинально изменилась, не приходится. Но все же небольшие отличия, не имеющие принципиального характера, есть. Это, к примеру, новые термины в законодательстве, такие как Институт уполномоченного экономического оператора. В целом же речь идет об унификации нормативно-правовых баз КР и ЕАЭС в сфере таможенного дела.

Кроме того, теперь при взаимодействии таможенных служб государств-участников Евразийского экономического союза значительную роль играют наднациональные органы, такие как Высший совет и Межправительственная комиссия ЕАЭС, Коллегия Евразийской экономической комиссии.

Отмечу, что до вступления страны в интеграционное объединение были проведены масштабные мероприятия по реформированию ГТС КР, которые дали положительные результаты. Так, благодаря прошедшей модернизации службы сократились административные барьеры, произошло упрощение таможенных процедур и их автоматизация.

Одна из главных целей сегодня - дальнейшее совершенствование процессов таможенного регулирования и администрирования в рамках участия страны в ЕАЭС. Это позволит, в том числе, повысить конкурентную привлекательность республики для ведения в ней бизнеса.

Завершены ли мероприятия по оснащению таможенных пунктов ЕАЭС на внешней границе Киргизии современным оборудованием? Что сделано, на каких пунктах, на какую сумму?

Алмаз Онолбеков: Прежде всего, я хотел бы поблагодарить российскую сторону за помощь, которую она предоставила и предоставляет в рамках соглашения между правительствами наших стран об оказании технического содействия Киргизии при вступлении республики в ЕАЭС.

В соответствии с договоренностями модернизации подлежали 14 пунктов пропуска на киргизско-китайской ("Иркештам", "Торугарт"), киргизско-узбекской ("Достук", "Кызыл-Кия", "Кара-Суу", "Шамалдысай", железнодорожный "Кызыл-Кия" и "Джалал-Абад") и киргизско-таджикской ("Кайрагач", "Кызыл-Бель", "Карамык", "Бор-Добо") границах. Еще два пункта пропуска - воздушные: "Манас" и "Ош".

Реконструкция и техническое оснащение указанных объектов проводились в четыре этапа, начиная с 2015-го. Три из них завершены, четвертый - на стадии выполнения до декабря 2020 года. Все работы финансировала российская сторона. Речь идет о сумме более 120 миллионов долларов.

Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с контрабандой ГСМ из Казахстана. Согласны ли вы с тем, что четверть всего бензина и дизтоплива в республике попадают в страну нелегально, а незаконный оборот ГСМ в КР превышает 12 миллиардов сомов в год? Если это так, то какие меры необходимо принять, на ваш взгляд, для полного пресечения контрабанды ГСМ?

Алмаз Онолбеков: После вхождения Киргизии в ЕАЭС таможенный контроль на киргизско-казахстанской границе, которая считается внутренней в экономическом союзе, был снят. В пунктах пропуска осуществляются только пограничный контроль и учет налоговой службой грузов в рамках взаимной торговли внутри объединения. В связи с этим мы не располагаем сведениями о перевозке каких-либо товаров через границу с Казахстаном.

При этом необходимо отметить, что с первого января 2019 года в стране вступил в силу новый Уголовный кодекс, в котором экономической контрабандой признается перемещение через таможенную (внешнюю) границу ЕАЭС товаров в крупном размере, совершенное с сокрытием от таможенного контроля документов либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.

Перемещение же товаров во взаимной торговле со странами ЕАЭС не может называться контрабандой. Это касается и горюче-смазочных материалов из Казахстана. Это не контрабанда, а неучтенный ввоз ГСМ.

На мой взгляд, для полного прекращения ввоза на территорию республики неучтенного топлива в первую очередь нужны меры по снижению прибыльности незаконных экспортно-импортных операций.

Как сегодня осуществляется сотрудничество ГТС КР с таможенными службами России и Казахстана? Имеются ли у вас "горячие линии", позволяющие оперативно решать актуальные проблемы?

Алмаз Онолбеков: Взаимодействие с таможенными службами Российской Федерации и Казахстана осуществляется на уровне двустороннего сотрудничества, а также в рамках различных структур, к примеру киргизско-российской межправительственной комиссии и киргизско-казахстанского межправительственного совета. Вместе мы строим взаимовыгодные партнерские отношения, которые уже позволяют обеспечивать безопасность торговли, повышают эффективность таможенного контроля, создают благоприятные условия для развития коммерции в долгосрочной перспективе.

В настоящее время таможенные службы стран ЕАЭС особое внимание уделяют развитию цифровой составляющей в процессе обмена информацией о товарах и транспортных средствах, пересекающих таможенные границы союза.

Что касается оперативного взаимодействия, то Государственная таможенная служба КР располагает "горячей линией", позволяющей быстро решать вопросы с партнерами по ЕАЭС. В среднем это происходит два-три раза в неделю.

Таможенный кодекс ЕАЭС вступил в силу. Каковы главные плюсы этого документа для работы ГТС КР?

Алмаз Онолбеков: Документ предусматривает ряд нововведений, направленных, кроме прочего, на обеспечение баланса интересов бизнеса и государства. Кодекс закрепляет перевод системы таможенного администрирования внешнеэкономической деятельности в союзе на электронные технологии. Как следствие, появляется возможность совершать отдельные таможенные операции через интернет без участия должностных лиц.

Кроме того, кодекс разрешает не предоставлять контролирующим органам сведения, которые должностные лица могут "достать" из своих информационных систем. Это избавляет предпринимателей от необходимости подавать одни и те же документы таможенникам, транспортникам, фитосанитарам, ветеринарам и так далее. Проверка может осуществляться всеми контролирующими органами одновременно.

Благодаря этому, а также подключению ГТС КР к республиканской системе межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" время регистрации таможенной декларации сегодня сократилось в два раза - до одного часа, а выпуск товаров происходит в шесть раз быстрее.

Ключевой вопрос

Весной 2019-го СМИ опубликовали информацию о необходимости принятия мер по борьбе с серым импортом из Киргизии, которая якобы является перевалочной базой для товаров из КНР и Вьетнама. В ГТС КР пообещали разобраться и дать ответ по этому поводу позже. Как сегодня вы прокомментируете ситуацию?

Алмаз Онолбеков: В опубликованной информации, насколько мне известно, речь шла о сомнительных денежных переводах через российские банки, а также о складах в Киргизии и Казахстане, на которые поступают товары из Китая и Вьетнама. При этом в статье говорилось о поручении, данном Федеральной налоговой службе РФ, усилить контроль за контрольно-кассовой техникой. Таким образом, информация имеет внутренний характер.

Государственная таможенная служба КР проанализировала объем импорта из КНР и Вьетнама. Как выяснилось, большая часть товаров поступает из Китая. При этом в отношении грузов, странами отправления которых значатся КНР и Вьетнам, проводится таможенный контроль в соответствии с законодательством ЕАЭС, а перемещение товаров по территории союза не администрируется таможенной службой КР.

Кстати



Как сообщил Алмаз Онолбеков, в прошлом году наибольшей популярностью у контрабандистов пользовались такие товары, как продукты сельскохозяйственной отрасли (фрукты, овощи, сухофрукты, орехи, рис, пищевые добавки), табачная продукция, изделия из драгоценных металлов, лекарственные препараты, бытовая техника, средства мобильной связи.