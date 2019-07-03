Исследование показало, что происходит с мозгом из-за похмелья

Самочувствие любого человека на следующий после бурной вечеринки день оставляет желать лучшего. Однако ученые из Ольстерского университета задались целью выяснить, что именно происходит с мозгом взрослого человека после ночного злоупотребления алкоголем.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Addictive Behaviors Reports. Ученые набрали 43 добровольца из числа посетителей пабов, мужчин и женщин. Средний возраст участников был 31,4 года: ученые намеренно старались не брать в эксперимент студентов, которые известны своими способностями сдавать экзамены даже после похода в ночной клуб.

В каждый день после вечеринки им предстояло оценить свое настроение, тяжесть похмелья, а также пройти ряд тестов на когнитивные способности, состояние рабочей памяти и других. Эти же тесты они проходили и в обычные дни, когда им не предшествовало употребление алкоголя.

Исследование подтвердило не только резкое ухудшение настроения, но и явный сбой когнитивных функций из-за похмелья. Участники смогли вспомнить гораздо меньше слов, отличались замедленной реакцией, худшими двигательными навыками и допускали большее число ошибок в тестах.

Ученые говорят, что результаты их исследования стоит принять во внимание службам, отвечающим за охрану труда на предприятиях, связанных с повышенной опасностью. В пример они приводят нефтяные и газовые буровые установки, где 70 процентов аварий, по их данным, влечет за собой человеческий фактор.