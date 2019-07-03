Как читали материалы "СОЮЗа" в июне

Интернет-страницу "СОЮЗа" читатель может легко открыть, перейдя по ссылке на сайте "Российской газеты". Здесь представлены статьи, фоторепортажи, регулярно обновляемые новости. По данным сервиса-счетчика Google Analytics, в июне число уникальных посетителей страницы превысило 533 тысячи человек, а количество просмотров - около 580 тысяч.
Лидером рейтинга читательских предпочтений стал материал о II Европейских играх "Чем Беларусь удивит болельщиков" - 31 719 просмотров (1-е место в топе).
Также оказалась очень интересной читателям статья "Как остановить количество разводов" - 25 601 просмотр (2-е место в топе).
В тройку самых востребованных вошла и заметка о том, должен ли гражданин Беларуси платить налог на недвижимость в России - 25 091 просмотр (3-е место в топе)..
В десятку самых интересных попал материал "Фонтан бьет хвостом", в котором репортеры "СОЮЗа" рассказали о самых впечатляющих фонтанах Москвы и Минска. Очень популярной у читателей была и заметка "Бес колеса", рассказывающая о нестандартном городском транспорте - гироскутерах, электрических самокатах, моноколесах. Интерес вызвал наш опрос, сколько домашних животных можно содержать дома. Также в Топ-10 вошли интервью с заслуженным артистом России Романом Мадяновым; репортаж c Петербургского международного экономического форума "Смотри и помни", в рамках которого участникам был представлен проект Ржевского мемориала; шорт-лист спортивных талисманов, составленный "СОЮЗом"; "Первый доктор на деревне" - рассказ о том, что привело амбициозного выпускника медвуза в сельскую местность.