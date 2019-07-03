Белорусы и россияне - в одном парадном строю

Прошедший в Минске парад в ознаменование Дня Независимости Беларуси и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, похоже, удивил даже самых привычных к подобным смотрам зрителей. В первую очередь сценарием. Стартовал парад поздно вечером. И начался с пролета самолетов над городом. Дальше все было по плану: пешие расчеты, механизированная колонна, плац-концерт Роты почетного караула. Хотя изю­минок, которые заставили тысячи зрителей восхищенно аплодировать и снимать происходящее на телефон, было немало.

Характерная черта нынешнего парада - его массовость. Только пеших парадных расчетов - два с половиной десятка. Давно такого не было. Среди них - и гости из России. Они в этом году представлены личным составом гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

- Мы неоднократные участники подобных мероприятий, - делятся впечатлениями гвардии майор Павел Гусаров и гвардии капитан Александр Глазырин. - И в нашем расчете примерно процентов 80 тех, кто в этом году участвовал 9 мая в параде на Красной площади в Москве. Когда предложили приехать сюда, согласились сразу.

В строю - знаменные группы из стран ОДКБ, а также Азербайджана и Узбекистана. Белорусский парад уже давно превратился в мероприятие интернациональное. Отдельный акцент - на слаженность действий:

- Вы видели, как прошли знаменные группы других государств, а ведь они только-только прибыли в нашу страну, - замечает заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Сергей Потапенко.

Три сотни единиц техники - тоже рекорд. Это и исторические "артефакты" (право первым пройти в парадной колонне по традиции предоставили легендарному советскому танку Т-34 - символу Великой Отечественной войны), и настоящее белорусской армии, и перспективные разработки военпрома, которые можно было видеть и на недавней международной выставке MILEX-2019. Здесь также не обошлось без российской составляющей: минчане увидели в колонне и современный бронетранспортер БТР-82А, и мощнейший оперативно-тактический ракетный комплекс Вооруженных сил РФ "Искандер".

Крылом к крылу россияне и белорусы были и в небе - над Минском пролетело около полусотни самолетов и вертолетов. Постоянные зрители парада привыкли видеть белорусские "МиГи" и "сушки", "Яки" и Ил-76. А вот возможность посмотреть на боевые "Аллигаторы", на два огромных российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС - возможность уникальная. Деталь, которая поразит обывателя: эти самолеты взлетали с аэродрома в Энгельсе и, преодолев полторы тысячи километров, подошли к окрестностям Минска с секундной точностью - чтобы занять место в строю вместе с белорусскими коллегами.

Особые аплодисменты и восхищение зрителей - девушкам. Женское лицо парада - это три грациозных расчета. Два составлены из военнослужащих. Один - из представительниц Министерства внутренних дел.

Не выпускали многочисленные и восторженные зрители из рук смартфоны и во время плац-концерта Роты почетного караула. Впрочем, это происходит везде и всегда. Целый завораживающий спектакль, где все элементы новые и придуманы непосредственно военнослужащими.