Канада поставит оружие Украине

Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо после завершившихся в Торонто переговоров.

"Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договоренности", - заявил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС. При этом украинский лидер не раскрыл деталей соглашения. Он лишь сообщил, что стороны обсудили организацию на Украине совместного производства, которое "даст рабочие места".

"Давайте мы подпишем соглашение, и тогда это будет реальная новость", - отметил Зеленский.

Глава Украины также сообщил о том, что Киев заинтересован в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой. В том числе речь шла и о работе канадской миссии Unifier на Украине, которая будет действовать до 2022 года.

В свою очередь канадский премьер сообщил о том, что Украина была включена в список стран, в которые разрешено поставлять оружие.

"Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия", - отметил Трюдо и напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. Эта миссия в марте была продлена до 2022 года.