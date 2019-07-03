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03.07.2019 08:01
Рубрика: В мире

Канада поставит оружие Украине

Текст: Сергей Новиков
Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо после завершившихся в Торонто переговоров.
Фото: REUTERS/Chris Helgren Фото: REUTERS/Chris Helgren
Фото: REUTERS/Chris Helgren

"Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договоренности", - заявил Зеленский, чьи слова приводит ТАСС. При этом украинский лидер не раскрыл деталей соглашения. Он лишь сообщил, что стороны обсудили организацию на Украине совместного производства, которое "даст рабочие места".

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Давайте мы подпишем соглашение, и тогда это будет реальная новость", - отметил Зеленский.

Глава Украины также сообщил о том, что Киев заинтересован в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой. В том числе речь шла и о работе канадской миссии Unifier на Украине, которая будет действовать до 2022 года.

В свою очередь канадский премьер сообщил о том, что Украина была включена в список стран, в которые разрешено поставлять оружие.

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"Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия", - отметил Трюдо и напомнил, что с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. Эта миссия в марте была продлена до 2022 года.

В мире экс-СССР Украина В мире Северная и Центральная Америка Канада
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