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03.07.2019 20:39
Рубрика: Спорт

С норвежским спокойствием

Карлсен догнал Непомнящего на супертурнире в Загребе
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
В хорватском Загребе продолжается супертурнир этапа Grand Chess Tour с участием лучших гроссмейстеров планеты.

В шестом туре Дин Лижэнь выиграл у россиянина Яна Непомнящего, который единолично возглавлял общий зачет. Этим воспользовался действующий чемпион мира из Норвегии Магнус Карлсен, который нанес поражение Хикару Накамуре.

Фото: iStock
Гроссмейстер Карякин назвал Ханты-Мансийск шахматной столицей

В остальных партиях Уэсли Со был сильнее Шахрияра Мамедьярова, Фабиано Каруана обыграл Максима Вашье-Лаграва, а Сергей Карякин уступил Левону Ароняну. Вничью завершилась партия Гири - Ананд.

Таким образом, перед седьмым туром во главе турнирной таблицы расположились сразу три гроссмейстера: Магнус Карлсен, Ян Непомнящий и Уэсли Со, у которых по четыре очка, следом идут Фабиано Каруана, Дин Лижэнь и Левон Аронян - по 3,5.

В большой группе преследователей с 2,5 балла находится Сергей Карякин, чья игра в Загребе очень разочаровывает вице-президента Шахматной федерации Москвы Сергея Смагина.

"Пока, говоря прямо, от игры Сергея немного тоскливо, - сообщил Смагин корреспонденту "Р-Спорт". - А такие турниры надо или выигрывать, или как минимум создавать конкуренцию лидерам. А все остальное - от лукавого. Сложно сказать, на какой спортивный результат рассчитывает Карякин, но пока турнир ему явно не удается".

Тем временем для сражающегося за победу Яна Непомнящего пришли хорошие известия.

Прошла жеребьевка шахматного турнира претенденток

Наш мастер благодаря победе на первом этапе Гран-при ФИДЕ поднялся на шестое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации, который был опубликован на официальном сайте организации.

Первые три места в рейтинге занимают норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана и китаец Дин Лижэнь.

Непомнящий поднялся на одну строчку, обойдя другого россиянина Александра Грищука, который теперь занимает седьмую позицию.

Кроме того, Владислав Артемьев занимает в рейтинге 11-е место, Владимир Крамник - 16-е, Сергей Карякин идет на 17-й позиции, а замыкает топ-20 еще один россиянин Петр Свидлер.

Спорт Шахматы
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