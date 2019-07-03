В подписанном между Киргизией и Казахстаном (РК) протоколе о беспошлинном импорте бензина в республику проработаны все спорные моменты. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков.

По его словам, в ближайшее время стороны заключат полноценное соглашение о поставках ГСМ. "Учитывая важность обеспечения населения страны топливом, правительство поручило завершить переговоры с Казахстаном по этому вопросу", - отметил он.

Консультации по импорту в Киргизию горюче-смазочных материалов, произведенных в РК, продолжаются уже второй год. Не так давно первый заместитель министра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов сказал, что первая поставка может быть осуществлена в июле 2019-го.

Ранее в министерстве экономики Киргизии подчеркнули, что главным условием импорта бензина Аи-92 объемом до 100 тысяч тонн в месяц является введение запрета на экспорт ГСМ из Киргизии в третьи страны.

По данным ведомства, ранее в РК имелся дефицит топлива, но после модернизации нефтеперерабатывающих заводов образовались его излишки, которые Казахстан предложил поставлять в Киргизию.

По информации казахстанских СМИ, республика долгое время не могла поставлять топливо за рубеж из-за соглашения о беспошлинном ввозе нефтепродуктов из России. Одним из условий договоренности был запрет на продажу бензина на третьи рынки во избежание реэкспорта российских ГСМ.

В 2018 году Казахстан и РФ подписали протокол о внесении изменений в соглашение. В результате эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ сняли. Сразу после этого власти республики заявили о планах экспортировать ГСМ в Киргизию.

Между тем независимые эксперты полагают, что соглашение о ввозе топлива из Казахстана необходимо, прежде всего, для того, чтобы остановить так называемые неучтенные поставки бензина в КР. В последние несколько лет в стране обострилась проблема контрабанды ГСМ из Казахстана. Как сообщили "РГ" в Ассоциации нефтетрейдеров Киргизии, каждый четвертый литр продаваемого в республике бензина нелегальный. В 2018 году доля теневого оборота нефтепродуктов в КР составила 25 процентов.