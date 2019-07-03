Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. N 20 г. Москва "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

I. Вопросы квалификации отдельных административных правонарушений

1. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), следует учитывать, что водителем признается не только лицо, получившее в установленном законом порядке право управления транспортными средствами, но и иное лицо, управляющее транспортным средством, в том числе не имеющее права управления всеми или отдельными категориями (подкатегориями) транспортных средств либо лишенное такого права. К водителю приравнивается лицо, обучающее вождению, при осуществлении учебной езды.

Необходимо также иметь в виду, что водителем признается лицо, находящееся за рулем буксируемого транспортного средства, за исключением случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего (пункт 20.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (далее - ПДД РФ).

Кроме того, в силу положений пунктов 1.2, 25.6 ПДД РФ водителем является погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также водитель гужевой повозки (саней).

2. Под транспортными средствами в главе 12 КоАП РФ понимаются:

подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,

подлежащие государственной регистрации автомототранспортные средства с максимальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,

подлежащие государственной регистрации прицепы к указанным автомототранспортным средствам,

трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины,

транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право (например, мопед).

При этом понятие транспортного средства, закрепленное в примечании к статье 12.1 КоАП РФ, расширительному толкованию не подлежит. Вместе с тем в предусмотренных отдельными статьями главы 12 КоАП РФ случаях устанавливается административная ответственность и лиц, управляющих иными средствами передвижения (в частности, велосипедами, гужевыми повозками), при нарушении такими лицами ПДД РФ (например, части 2 и 3 статьи 12.29 КоАП РФ).

При рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения необходимо учитывать, что управление транспортным средством представляет собой целенаправленное воздействие на него лица, в результате которого транспортное средство перемещается в пространстве (вне зависимости от запуска двигателя). Действия лица, приравненного к пешеходу (пункт 1.2 ПДД РФ), например, ведущего мопед, мотоцикл, не могут расцениваться в качестве управления транспортным средством.

3. Исходя из содержания примечания к статье 12.1 КоАП РФ для целей ее применения управление трактором, самоходной дорожно-строительной, иной самоходной машиной и не подлежащими государственной регистрации транспортными средствами, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного данной нормой.

Административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ, выражается в управлении транспортным средством, в отношении которого не выполнена предусмотренная законом обязанность по его регистрации (постановке на государственный учет) или по внесению изменений в регистрационные данные транспортного средства в случаях, установленных законом, в том числе когда транспортное средство было снято с регистрационного учета, и при этом не реализована обязанность по его регистрации в установленный законом срок, либо регистрация транспортного средства прекращена (аннулирована).

Административной ответственности по указанным нормам подлежит лицо, управляющее не зарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, независимо от того, на ком лежит обязанность по его регистрации. Бездействие лица, не выполнившего в установленный срок возложенную на него законом обязанность по регистрации транспортного средства (внесению изменений в регистрационные данные транспортного средства), квалифицируется по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

Субъективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.1 КоАП РФ, характеризуется как умышленной, так и неосторожной формой вины, установление которой является обязательным в ходе рассмотрения дела.

4. При решении вопроса о наличии в действиях лица состава административного правонарушения, выражающегося в управлении транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками (часть 1 статьи 12.2 КоАП РФ), следует руководствоваться примечанием к данной статье, согласно которому государственный регистрационный знак признается нестандартным, если он не соответствует требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, связанным с условиями эксплуатации государственных регистрационных знаков (например, нарушение целостности покрытия государственного регистрационного знака), и нечитаемым, когда с расстояния двадцати метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака (в частности, в связи с неисправностью штатных фонарей освещения заднего государственного регистрационного знака), а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ, образует также управление транспортным средством, на котором государственные регистрационные знаки установлены с нарушением требований государственного стандарта, определенных к их установке на транспортном средстве, за исключением нарушений, связанных с местом установки таких знаков (например, способ крепления государственных регистрационных знаков не соответствует установленным требованиям).

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ, необходимо учитывать, что объективную сторону состава данного административного правонарушения, в частности, образуют действия лица по управлению транспортным средством:

без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них),

при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных конструкцией транспортного средства для этого местах (в том числе только одного из них),

с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть (в том числе только одного из них), включая случаи, когда на момент остановки транспортного средства такие устройства или материалы не применялись для видоизменения или сокрытия государственных регистрационных знаков (в том числе только одного из них).

Видоизмененным является выданный на данное транспортное средство государственный регистрационный знак, в который были внесены изменения, искажающие нанесенные на него символы либо один из них (например, путем заклеивания), либо государственный регистрационный знак, способ установки которого препятствует его прочтению и идентификации (в частности, путем переворота пластины государственного регистрационного знака).

В качестве устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (шторки, электромагниты и т.п., в том числе и тогда, когда они не были приведены в действие в момент выявления административного правонарушения, однако позволяли водителю при совершении определенных действий видоизменить или скрыть государственный регистрационный знак), а также искусственные материалы (например, листы бумаги, картон) либо природные материалы (в частности, листва, грязь, снег), если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков (например, загрязнение фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение). Доказательством использования тех или иных устройств (материалов) в указанных целях может выступать, например, произведенная уполномоченным должностным лицом в ходе выявления административного правонарушения видеозапись (фотографии), которая приобщается к материалам дела об административном правонарушении и подлежит оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

При квалификации действий лица по части 3 (установка на транспортном средстве заведомо подложных государственных регистрационных знаков) или 4 (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками) статьи 12.2 КоАП РФ под подложными государственными регистрационными знаками следует понимать знаки:

не соответствующие требованиям, установленным законодательством о техническом регулировании, в части нарушений при их изготовлении требований национального стандарта Российской Федерации относительно технических условий и конструкторской документации (в частности, государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), не соответствующие основным размерам таких знаков, предназначенных для определенной группы транспортных средств; форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне которых, изменены);

изготовленные в соответствии с техническими требованиями государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы, в частности один из них (например, выдавливание, механическое удаление символа (символов), подчистка, подкраска), и допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака;

соответствующие техническим требованиям государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), отличные от внесенных в регистрационные документы данного транспортного средства (например, выдававшиеся на данное транспортное средство ранее (до внесения изменений в регистрационные документы транспортного средства), либо выданные на другое транспортное средство, либо не выдававшиеся в установленном порядке).

5. Частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в том числе за управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства.

По данной норме действия водителя подлежат квалификации в тех случаях, когда владелец транспортного средства выполнил установленную законом обязанность по страхованию своей гражданской ответственности и в качестве документа, удостоверяющего осуществление обязательного страхования, ему был выдан страховой полис на бланке (пункт 7 статьи 15 Федерального закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), однако на момент проведения проверки у водителя при себе такой страховой полис отсутствовал. Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

При этом неисполнение владельцем транспортного средства обязанности по страхованию гражданской ответственности, установленной статьей 4 указанного выше федерального закона, а также управление транспортным средством, владелец которого не исполнил обязанность по страхованию, подлежит квалификации по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ, в то время как управление транспортным средством с нарушением условий договора об обязательном страховании, содержащихся в страховом полисе, в том числе управление транспортным средством лицом, не указанным в страховом полисе, - по части 1 названной статьи.

6. Установка на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (далее - Основные положения), влечет административную ответственность по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ. При этом управление транспортным средством, на передней части которого установлены указанные световые приборы или световозвращающие приспособления, а также выпуск на линию такого транспортного средства подлежит квалификации соответственно по части 3 статьи 12.5 КоАП РФ или части 3 статьи 12.31 данного кодекса.

Под установкой световых приборов или световозвращающих приспособлений на передней части транспортного средства понимается их размещение, при котором источник света обеспечивает освещение пространства перед транспортным средством по ходу его движения. Например, такие приборы или приспособления могут быть установлены на переднем бампере, под решеткой радиатора, под ветровым стеклом и т.п.

При применении названных выше норм следует учитывать, что объективная сторона состава соответствующего административного правонарушения может иметь место только в случае одновременного несоответствия цвета огней и режима работы таких приборов требованиям, указанным изготовителем в эксплуатационной документации, а в случаях установления дополнительных световых приборов - проведенной оценке соответствия внесенных в конструкцию транспортного средства изменений (пункт 3.1 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям).

Вместе с тем в случае несоответствия только цвета или режима работы световых приборов, установленных на транспортном средстве, названным выше требованиям управление таким транспортным средством может быть квалифицировано по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 12.4 (установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид") или частью 41 статьи 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси или опознавательный знак "Инвалид"), следует учитывать, что под незаконной установкой опознавательного знака "Инвалид" в этих статьях понимается размещение указанного знака на транспортном средстве, которым управляет лицо, не являющееся инвалидом и не использующее в момент выявления административного правонарушения уполномоченным должностным лицом данное транспортное средство для перевозки инвалидов или детей-инвалидов.

Часть 3 статьи 12.4 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в том числе за незаконное нанесение на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб, часть 6 статьи 12.5 КоАП РФ - за управление транспортным средством, на наружные поверхности которого незаконно нанесены такие схемы, а часть 4 статьи 12.31 КоАП РФ - в частности, за выпуск на линию указанного транспортного средства.

Для целей применения названных статей следует иметь в виду, что цветографическая схема, нанесенная на наружные поверхности транспортных средств оперативных служб в соответствии с государственным (национальным) стандартом Российской Федерации, состоит из следующих элементов: основного цвета наружных поверхностей транспортного средства, декоративных полос, информационных надписей, опознавательных знаков.

При этом необходимо учитывать, что в том случае, когда нанесенные на транспортное средство цветографические схемы с учетом композиционной взаимосвязи имеющихся элементов (всех или нескольких из перечисленных выше) сходны до степени смешения с цветографическими схемами транспортных средств оперативных служб, действия лица подлежат квалификации по одной из названных выше норм.

7. Частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за управление транспортным средством при наличии любых неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями (в том числе Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств) эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением случаев, указанных в частях 2-7 названной статьи, а также иных статьях главы 12 КоАП РФ.

Например, объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ, образует управление транспортным средством, на передней части которого установлен бампер, не предусмотренный конструкцией данного транспортного средства, без разрешения уполномоченных на то органов (должностных лиц) (пункт 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств).

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3, 4-7 статьи 12.5 КоАП РФ, необходимо иметь в виду, что в случае если материалы дела об административном правонарушении содержат доказательства установки водителем на передней части транспортного средства световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений, либо установки им на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) без соответствующего разрешения, либо незаконной установки на транспортном средстве опознавательного фонаря легкового такси или опознавательного знака "Инвалид", либо незаконного нанесения на наружные поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси, действия такого водителя могут быть квалифицированы одновременно по соответствующим частям статьи 12.4 и статьи 12.5 данного кодекса.

8. Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды), квалифицируется по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, а лишенным такого права, - по части 2 данной статьи.

Лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, является лицо, которое на момент совершения административного правонарушения не получало такое право в установленном законом порядке, лицо, срок действия соответствующего удостоверения которого истек, а также лицо, действие права управления транспортными средствами которого прекращено судом в связи с наличием медицинских противопоказаний или медицинских ограничений (часть 1 статьи 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"). К таким лицам административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами не применяется.

Действия водителя, образующие объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ, необходимо отграничивать от управления транспортным средством водителем, не имеющим соответствующего действующего удостоверения при себе, административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 12.3 данного кодекса.

Лишенным права управления транспортными средствами является лицо, которому на основании вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении назначено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами (статья 3.8 КоАП РФ) либо в отношении которого имеется вступивший в законную силу приговор суда о назначении наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами (статья 47 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ).

При этом лишение лица права управления транспортными средствами означает, что это лицо одновременно лишается права управления всеми транспортными средствами независимо от того, транспортным средством какой категории (подкатегории) оно управляло в момент совершения административного правонарушения.

9. По истечении срока назначенного административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами или наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами лицо не является лишенным права управления транспортными средствами. Вместе с тем следует учитывать, что частью 41 статьи 32.6 КоАП РФ установлены условия, выполнение которых необходимо для возврата ранее сданного удостоверения по истечении срока указанного административного наказания: проверка знаний ПДД РФ, уплата административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, а также прохождение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ.

В связи с этим управление транспортным средством водителем, подвергнутым административному наказанию в виде лишения права управления транспортными средствами и не выполнившим названных выше условий после истечения срока назначенного наказания, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ. При этом выполнение таких условий необходимо и в тех случаях, когда лицо, в отношении которого вынесено постановление о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, заявило об утрате выданного ему удостоверения либо когда в течение срока лишения права управления транспортными средствами срок действия соответствующего удостоверения истек.

10. В случае совершения при управлении транспортным средством лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, других административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ (за исключением предусмотренных частью 3 статьи 12.8 и частью 2 статьи 12.26 КоАП РФ) либо другой главой Особенной части данного кодекса, действия такого лица следует квалифицировать соответственно по части 1 или 2 статьи 12.7 КоАП РФ и иным статьям Особенной части указанного кодекса (например, по статье 17.17 КоАП РФ).

При совершении водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, административного правонарушения, не являющегося повторным в соответствии с диспозицией подлежащей применению статьи (части статьи) главы 12 КоАП РФ, устанавливающей в качестве единственного наказания лишение права управления транспортными средствами (например, часть 4 статьи 12.2, часть 6 статьи 12.5 КоАП РФ), его действия могут быть квалифицированы только как управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, - по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. В случае если административное правонарушение совершено этим лицом повторно, а санкция применяемой нормы предусматривает административное наказание только в виде лишения права управления транспортными средствами, его действия (бездействие) могут быть квалифицированы по статье (части статьи), устанавливающей административную ответственность за аналогичные действия (бездействие) без учета признака повторности.

В том случае если санкция подлежащей применению статьи главы 12 КоАП РФ не предусматривает административного наказания в виде административного штрафа, а иные виды административного наказания не могут быть применены к не имеющему права управления транспортными средствами субъекту административного правонарушения, его действия могут быть квалифицированы только по части 1 статьи 12.7 данного кодекса. В то же время, поскольку санкция этой нормы устанавливает административное наказание только в виде административного штрафа, в случаях, когда субъектом административного правонарушения является лицо, к которому данный вид административного наказания не может быть применен (часть 6 статьи 3.5 КоАП РФ), производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ, а материалы дела - передаче командиру (начальнику) воинской части, где лицо проходит военную службу, для применения иных мер воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ).

Когда санкция применяемой статьи предусматривает обязательное назначение основного и дополнительного административных наказаний (например, часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ), но одно из них не может быть назначено лицу, не имеющему права управления транспортными средствами, ему назначается только то из административных наказаний, которое может быть назначено (применительно к части 2 статьи 12.8 КоАП РФ - административный штраф) (часть 3 статьи 3.3 КоАП РФ).

Административная ответственность по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ наступает за передачу управления транспортным средством только лицу, заведомо не имеющему права управления транспортными средствами (за исключением учебной езды) или лишенному такого права. Следовательно, не подлежит квалификации по указанной норме передача управления транспортным средством лицу, пользование правом управления транспортными средствами которого временно ограничено в соответствии с законодательством об исполнительном производстве (абзац шестой части 1 статьи 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статья 671 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

При этом само лицо, управляющее транспортным средством, при наличии наложенного на него в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование таким правом может быть привлечено к административной ответственности по статье 17.17 КоАП РФ.

11. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, влекут административную ответственность по статье 12.8 КоАП РФ, а невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения - по статье 12.26 данного кодекса.

Определение факта нахождения лица в состоянии опьянения при управлении транспортным средством осуществляется посредством его освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проводимых в установленном порядке.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и оформление его результатов осуществляются уполномоченным должностным лицом. При этом состояние опьянения определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений (в которую входит, в частности, погрешность технического средства измерения), а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Доказательством наличия у водителя состояния опьянения является составленный уполномоченным должностным лицом в установленном законом порядке акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

В случае отказа водителя от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения при наличии одного или нескольких закрепленных законодательством Российской Федерации признаков, несогласия его с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения либо наличия у водителя одного или нескольких закрепленных законодательством Российской Федерации признаков при отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения такой водитель подлежит направлению на медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Обстоятельства, послужившие законным основанием для направления водителя на медицинское освидетельствование, должны быть указаны в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (часть 4 статьи 27.12 КоАП РФ).

При этом судье следует учитывать, что невыполнение уполномоченным должностным лицом обязанности предложить водителю предварительно пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения является нарушением установленного порядка направления на медицинское освидетельствование, за исключением случаев нахождения водителя в беспомощном состоянии (тяжелая травма, бессознательное состояние и другое), когда для вынесения заключения о наличии или об отсутствии состояния опьянения требуется проведение специальных лабораторных исследований биологических жидкостей.

Отказ от выполнения законных требований уполномоченного должностного лица либо медицинского работника о прохождении такого освидетельствования образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.26 КоАП РФ, и может выражаться как в форме действий, так и в форме бездействия, свидетельствующих о том, что водитель не намерен проходить указанное освидетельствование, в частности предпринимает усилия, препятствующие совершению данного процессуального действия или исключающие возможность его совершения, например отказывается от прохождения того или иного вида исследования в рамках проводимого медицинского освидетельствования. Факт такого отказа должен быть зафиксирован в протоколе о направлении на медицинское освидетельствование на состояние опьянения или акте медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также в протоколе об административном правонарушении.

По результатам проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения составляется акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Для целей установления у водителя состояния опьянения следует исходить из того, что такое состояние определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений (в которую входит, в частности, погрешность технического средства измерения), а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, либо наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, либо наличием наркотических средств или психотропных веществ в организме человека (примечание к статье 12.8 КоАП РФ).

Оценивая акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения в качестве доказательства по делу об административном правонарушении, судья при наличии сомнений в его законности должен проверить сведения о подготовке врача (за исключением врача-психиатра-нарколога) либо фельдшера (в сельской местности при невозможности проведения освидетельствования врачом), осуществлявшего медицинское освидетельствование на состояние опьянения, по вопросам проведения медицинского освидетельствования, а также о том, имеется ли у медицинской организации, в которой проводилось такое освидетельствование, лицензия на осуществление медицинской деятельности, включающей работы и услуги по медицинскому (наркологическому) освидетельствованию.

При этом необходимо учитывать, что химико-токсикологическое исследование биологического объекта, осуществляемое в рамках медицинского освидетельствования на состояние опьянения, является одним из элементов процедуры проведения такого освидетельствования, в связи с чем не может расцениваться как проведение по делу об административном правонарушении административного расследования.

12. При квалификации действий, связанных с передачей управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (часть 2 статьи 12.8 КоАП РФ), следует иметь в виду, что субъектом такого административного правонарушения является лицо, передавшее управление транспортным средством, независимо от того, является ли оно собственником (владельцем) данного транспортного средства. Факт непосредственной передачи управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в каждом конкретном случае подлежит доказыванию уполномоченным должностным лицом.

13. В случае когда лицо не имеет права управления транспортными средствами либо ранее лишено такого права за совершение иного, помимо предусмотренного частью 1 статьи 12.8 или частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ, административного правонарушения (например, за оставление в нарушение ПДД РФ места дорожно-транспортного происшествия), управляет транспортным средством в состоянии опьянения либо не выполнило законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, его действия следует квалифицировать соответственно по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ либо части 2 статьи 12.26 данного кодекса. Дополнительная квалификация действий лица по части 1 либо по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ в указанном случае не требуется.

Если находящийся в состоянии опьянения водитель, имея право управления определенными категориями (подкатегориями) транспортных средств, управляет транспортным средством иной категории (подкатегории), то его действия подлежат квалификации соответственно по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, и по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ в связи с управлением транспортным средством в отсутствие соответствующего права. В случае невыполнения указанным водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, он подлежит привлечению к административной ответственности одновременно по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ и части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Действия (бездействие) водителя, подвергнутого административному наказанию за совершение административного правонарушения по части 1 или 3 статьи 12.8 или статье 12.26 КоАП РФ, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения либо не выполнившего законное требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, образуют состав преступления, предусмотренного статьей 2641 УК РФ, поскольку одним из элементов объективной стороны состава этого уголовно наказуемого деяния является тот факт, что лицо в момент его совершения подвергнуто административному наказанию за совершение указанных административных правонарушений. С учетом этого дополнительная квалификация действий лица по статье 12.8 или 12.26 КоАП РФ не требуется.

Вместе с тем, если у этого водителя отсутствует право управления транспортными средствами либо не истек срок назначенного ему административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, он подлежит также привлечению к административной ответственности соответственно по части 1 или 2 статьи 12.7 КоАП РФ.

В целях решения вопроса о наличии в действиях (бездействии) лица состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 3 статьи 12.8, частью 1 или 2 статьи 12.26 КоАП РФ, либо преступления, установленного статьей 2641 УК РФ, материалы дела об административном правонарушении должны содержать сведения о том, что водитель не является лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4, 6 статьи 264 или статьей 2641 УК РФ, либо сведения об отказе в возбуждении соответствующего уголовного дела. Отсутствие таких сведений является основанием для возвращения протокола об административном правонарушении и других материалов дела в орган, должностному лицу, которые их составили, на основании пункта 4 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ.

Если сведения о том, что водитель транспортного средства является лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4, 6 статьи 264 или статьей 2641 УК РФ, и в отношении его не принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 2641 УК РФ, будут получены в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении, то судье следует разрешить вопрос о прекращении производства по делу на основании пункта 3 части 11 статьи 29.9 КоАП РФ и передаче материалов дела в орган дознания.

При привлечении к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8 и 12.26 КоАП РФ, следует учитывать, что они не могут быть отнесены к малозначительным, а виновные в их совершении лица - освобождены от административной ответственности, поскольку управление водителем, находящимся в состоянии опьянения, транспортным средством, являющимся источником повышенной опасности, существенно нарушает охраняемые общественные правоотношения независимо от поведения правонарушителя (например, наличия раскаяния, признания вины), размера вреда, наступления последствий и их тяжести. Кроме того, повторное совершение указанных административных правонарушений является уголовно наказуемым деянием.

14. При квалификации действий водителя по части 2 статьи 12.13 или части 3 статьи 12.14 КоАП РФ необходимо учитывать, что преимущественным признается право на первоочередное движение транспортного средства в намеченном направлении по отношению к другим участникам дорожного движения, которые не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить участников движения, имеющих по отношению к ним преимущество, изменить направление движения или скорость (пункт 1.2 ПДД РФ).

Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается (например, по обочине, во встречном направлении по дороге с односторонним движением), либо въехавшего на перекресток на запрещающий сигнал светофора, жест регулировщика, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей (например, выезжающих с прилегающей территории или осуществляющих поворот) отсутствует обязанность уступить ему дорогу.

Следует также иметь в виду, что непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству (раздел 18 ПДД РФ), транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.17 КоАП РФ.

Административная ответственность по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ наступает за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (пункты 3.2, 3.3, 3.5 ПДД РФ).

При этом необходимо учитывать, что в силу пункта 3.1 ПДД РФ использование водителем транспортного средства проблескового маячка синего цвета и специального звукового сигнала допускается только при выполнении неотложного служебного задания.

15. Действия водителя, связанные с нарушением требований ПДД РФ, а также дорожных знаков или разметки, повлекшие выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (за исключением случаев объезда препятствия (пункт 1.2 ПДД РФ), которые квалифицируются по части 3 данной статьи), подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Непосредственно такие требования ПДД РФ установлены, в частности, в следующих случаях:

а) на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева (пункт 9.11 ПДД РФ);

б) на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения (пункт 9.2 ПДД РФ);

в) на дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой, средняя из которых используется для движения в обоих направлениях, запрещается выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения (пункт 9.3 ПДД РФ);

г) не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево, а также следующего позади транспортного средства, начавшего обгон; маневр обгона также запрещен, если по его завершении водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу (пункт 11.2 ПДД РФ);

д) запрещается обгон на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной; на пешеходных переходах; на железнодорожных переездах и ближе чем за сто метров перед ними; на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью (пункт 11.4 ПДД РФ);

е) запрещается объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед железнодорожным переездом транспортные средства (абзац восьмой пункта 15.3 ПДД РФ);

ж) запрещается выезжать на трамвайные пути встречного направления (пункт 9.6 ПДД РФ);

з) поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения (пункт 8.6 ПДД РФ).

Кроме того, в силу пункта 3.2 ПДД РФ запрещен обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом либо транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств) (например, организованной транспортной колонны).

Движение по дороге с двусторонним движением в нарушение требований дорожных знаков 3.20 "Обгон запрещен", 3.22 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", 5.11.1 "Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств", 5.11.2 "Дорога с полосой для велосипедистов", 5.15.7 "Направление движения по полосам", когда это связано с выездом на полосу встречного движения, и (или) дорожной разметки 1.1, 1.3, 1.11 (разделяющих транспортные потоки противоположных направлений) также образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ. Невыполнение требований дорожных знаков 4.3 "Круговое движение", 3.1 "Въезд запрещен" (в том числе с табличкой 8.14 "Полоса движения"), в результате которого транспортное средство выехало на полосу, предназначенную для встречного движения, также может быть квалифицировано по данной норме.

При этом действия лица, выехавшего на полосу, предназначенную для встречного движения, с соблюдением требований ПДД РФ, однако завершившего данный маневр в нарушение указанных требований, также подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

В том случае, если объективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выражается в выезде на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение требований дорожного знака или дорожной разметки, при рассмотрении дела необходимо иметь в виду, что такой знак/разметка (в том числе временные) должен/должна быть установлен/нанесена в соответствии с законодательством Российской Федерации и зафиксирован/зафиксирована на схеме (проекте) организации дорожного движения (в том числе временных).

При возникновении в ходе рассмотрения дела сомнений в законности установки тех или иных дорожных знаков и (или) нанесения той или иной дорожной разметки судьей может быть истребована соответствующая схема (проект).

С учетом того, что дорожный знак 3.20 означает запрет на осуществление обгона для всех транспортных средств, за исключением тихоходных, а также гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа, обгон таких средств в зоне действия данного знака иными транспортными средствами при отсутствии других запретов, установленных ПДД РФ (например, пунктом 11.4 ПДД РФ), не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

Необходимо также иметь в виду, что обгон тихоходных транспортных средств не может быть квалифицирован по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ в случаях, когда водитель в зоне действия дорожного знака 3.20 произвел обгон транспортного средства, для которого заводом-изготовителем установлена максимальная скорость не более тридцати километров в час, в том числе при отсутствии на нем опознавательного знака, информирующего участников дорожного движения о принадлежности данного транспортного средства к тихоходным транспортным средствам. В данном случае водитель совершил маневр в соответствии с требованиями указанного дорожного знака, в связи с чем он не может быть привлечен к административной ответственности за бездействие собственника (владельца) тихоходного транспортного средства, не установившего на этом транспортном средстве соответствующий опознавательный знак в нарушение требований пункта 8 Основных положений.

В то же время действия водителя, совершившего в зоне действия знака 3.20 обгон механического транспортного средства, двигавшегося со скоростью не более тридцати километров в час, но не являющегося по своим конструктивным особенностям тихоходным транспортным средством, подлежат квалификации по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

16. По части 1 статьи 12.16 КоАП РФ необходимо квалифицировать действия водителя, выразившиеся в несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-7 данной статьи и другими статьями главы 12 КоАП РФ. Так, если имеет место превышение установленной дорожным знаком скорости движения транспортных средств, такие действия образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью статьи 12.9 КоАП РФ, поскольку данная норма является специальной по отношению к части 1 статьи 12.16 данного кодекса. Действия лица, связанные с нарушением установленной дорожным знаком скорости движения транспортного средства, не подлежат квалификации по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ и в том случае, когда превышение скорости не образует объективную сторону ни одного из составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 12.9 КоАП РФ (например, превышение установленной дорожным знаком скорости движения допущено на величину менее двадцати километров в час).

При этом объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ, в частности, образуют действия водителя, совершившего поворот направо в нарушение требований дорожных знаков 3.18.1 "Поворот направо запрещен" и дорожной разметки 1.11 при въезде на автостоянку, автозаправочную станцию или иную прилегающую к дороге территорию, либо при нарушении водителем знака 3.1 "Въезд запрещен" и разметки 1.11 при выезде с такой территории и др.

Действия водителя, связанные с поворотом налево или разворотом в нарушение требований дорожных знаков (например, дорожных знаков 4.1.1 "Движение прямо", 4.1.2 "Движение направо", 4.1.4 "Движение прямо или направо", 3.18.2 "Поворот налево запрещен", 3.19 "Разворот запрещен", 5.15.1 "Направления движения по полосам", 5.15.2 "Направления движения по полосе", 6.3.1 "Место для разворота", 6.3.2 "Зона для разворота") или разметки (в частности, разметки 1.1, 1.3, 1.11, 1.18), образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.16 КоАП РФ.

Нарушение водителем требований любого дорожного знака, повлекшее движение управляемого им транспортного средства во встречном направлении по дороге с односторонним движением, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.16 КоАП РФ (например, нарушение требований дорожных знаков 3.1 "Въезд запрещен", 5.5 "Дорога с односторонним движением", 5.7.1 и 5.7.2 "Выезд на дорогу с односторонним движением").

При применении этой нормы следует иметь в виду, что исходя из содержания пункта 8.12 ПДД РФ движение задним ходом по дороге с односторонним движением не запрещается. Вместе с тем действия водителя, выехавшего задним ходом на дорогу с односторонним движением в нарушение требований дорожного знака 3.1 "Въезд запрещен", следует квалифицировать по части 3 статьи 12.16 КоАП РФ, а в случае, когда такой маневр был совершен на перекрестке, - также и по части 2 статьи 12.14 КоАП РФ.

17. Нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств, закрепленных разделом 12 ПДД РФ (например, запрет оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица), за исключением случаев остановки или стоянки на железнодорожном переезде (часть 1 статьи 12.10 КоАП РФ), а также случаев, указанных в частях 2-6 статьи 12.19 КоАП РФ, подлежат квалификации по части 1 данной статьи.

Стоянка транспортного средства в месте, оборудованном дорожным знаком 6.4 "Парковка (парковочное место)" со знаком дополнительной информации (табличкой) 8.17 "Инвалиды" с разметкой 1.24.3 или без таковой, допускается исключительно в случае, если на таком транспортном средстве установлен опознавательный знак "Инвалид". Размещение на таком парковочном месте транспортного средства, на котором не установлен опознавательный знак "Инвалид", либо транспортного средства, на котором указанный знак установлен в отсутствие законных оснований, подлежит квалификации по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ.

Нарушение правил стоянки на тротуаре как элементе дороги, предназначенном для движения пешеходов и примыкающем к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенном от них газоном (пункт 12.2 ПДД РФ), образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 12.19 КоАП РФ. В то же время, если остановка или стоянка транспортного средства была осуществлена на территориях, на которые не распространяется действие раздела 12 ПДД РФ (например, газон, детская площадка, иные объекты благоустройства), такие действия квалификации по статье 12.19 КоАП РФ не подлежат. Административная ответственность за указанные нарушения может быть установлена законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

При размещении транспортного средства одновременно на тротуаре и газоне (ином объекте благоустройства) действия водителя (собственника (владельца) транспортного средства (при фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото-и киносъемки, видеозаписи) подлежат квалификации как по части 3 статьи 12.19 КоАП РФ, так и по соответствующей норме закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, если такая ответственность им установлена.

В случае, если остановка или стоянка транспортного средства имела место в зоне действия дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена", 3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам месяца", 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" или разметки, например, 1.10, 1.17, действия лица подлежат квалификации по части 4 статьи 12.16 КоАП РФ, которая является специальной по отношению к статье 12.19 данного кодекса.

Административное правонарушение, связанное с нарушением правил остановки или стоянки транспортных средств, допущенное в результате одного действия и характеризующееся неизменностью места его совершения, является длящимся. В связи с этим в случае выявления такого административного правонарушения, в том числе при фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, лицо может быть привлечено к административной ответственности за допущенное нарушение однократно до его пресечения (применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания транспортного средства) либо до добровольного прекращения лицом противоправного действия.

18. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1-6 статьи 12.211 КоАП РФ (нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), следует иметь в виду, что в зависимости от способа выявления правонарушения субъектами административного правонарушения являются либо водители, должностные лица, ответственные за перевозку, юридические лица (лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), либо только собственники (владельцы) тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Следовательно, привлечение к административной ответственности за данное правонарушение в общем порядке водителя, должностного лица, ответственного за перевозку, юридического лица (лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) исключает привлечение к ответственности за то же правонарушение собственника (владельца) транспортного средства, не являющегося одним из перечисленных субъектов. Если, например, собственник транспортного средства является одновременно водителем, управлявшим им в момент совершения правонарушения, то в зависимости от способа выявления данного правонарушения такое лицо может быть привлечено к ответственности либо как водитель транспортного средства или как лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, либо как его собственник (владелец).

19. По делам об административных правонарушениях, связанных с нарушением ПДД РФ или правил эксплуатации транспортных средств, повлекшим причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего (статья 12.24 КоАП РФ), необходимо иметь в виду, что субъектом таких правонарушений является водитель транспортного средства. Если нарушение ПДД РФ, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, было допущено пешеходом или иным участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), действия указанных лиц квалифицируются по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 12.24 КоАП РФ, следует учитывать, что водитель транспортного средства, нарушивший ПДД РФ или правила эксплуатации транспортных средств, для целей применения данной статьи не может одновременно являться и лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевшим. В связи с этим, если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал только водитель, его действия (бездействие) квалификации по указанной выше норме не подлежат.

Если в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек и им был причинен легкий и средней тяжести вред здоровью, в отношении водителя, допустившего нарушение ПДД РФ или правил эксплуатации транспортных средств, составляется один протокол об административном правонарушении (по частям 1 и 2 статьи 12.24 КоАП РФ), содержащий сведения обо всех потерпевших, которым причинен легкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести. При этом необходимо иметь в виду, что в случае составления в отношении указанного водителя отдельных протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.24 КоАП РФ, дела об административных правонарушениях подлежат объединению судьей в одно производство и при признании лица виновным назначение ему административного наказания осуществляется по правилам, предусмотренным частью 2 статьи 4.4 КоАП РФ (в пределах санкции, предусматривающей назначение более строгого административного наказания).

В том случае, когда причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего было обусловлено нарушением ПДД РФ или правил эксплуатации транспортных средств и выражалось, например, в проезде на запрещающий сигнал светофора или неисправности тормозной системы, такие действия (бездействие) водителя могут квалифицироваться соответственно по статье 12.12 КоАП РФ или части 2 статьи 12.5 данного кодекса и по части 1 или 2 статьи 12.24 КоАП РФ (пункт 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ).

20. Статьей 12.27 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием в случаях, когда дорожно-транспортное происшествие имело место на дороге, в том числе на дороге, находящейся в пределах прилегающей территории (например, на парковке).

В соответствии с пунктом 1.2 ПДД РФ дорожно-транспортным происшествием является событие, возникшее в процессе движения, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

С учетом этого административной ответственности по статье 12.27 КоАП РФ подлежит водитель транспортного средства, причастный к дорожно-транспортному происшествию. В случае, когда участниками дорожно-транспортного происшествия являются лица, управляющие велосипедом, возчики или другие лица, непосредственно участвующие в процессе дорожного движения (например, пешеход, пассажир транспортного средства) и нарушившие ПДД РФ, их действия (бездействие) могут быть квалифицированы по соответствующей части статей 12.29, 12.30 КоАП РФ.

К действиям водителя транспортного средства, образующим объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.27 КоАП РФ, относится невыполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6 и 2.6.1 ПДД РФ (например, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию).

При этом оставление водителем в нарушение требований ПДД РФ места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, в том числе до оформления уполномоченными должностными лицами документов в связи с таким происшествием либо до заполнения бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования в установленных законом случаях, образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ.

По данной норме также квалифицируется невозвращение водителя к месту дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, после доставления им пострадавшего на своем транспортном средстве в лечебное учреждение в экстренных случаях при невозможности отправить пострадавшего на попутном транспортном средстве.

Субъективная сторона состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП РФ, характеризуется умышленной формой вины.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных данной нормой, судье в каждом случае необходимо устанавливать вину водителя в оставлении им места дорожно-транспортного происшествия, учитывая при этом конкретные фактические обстоятельства (например, погодные условия, габариты транспортного средства, характер наезда или столкновения, размер и локализацию повреждений), которые могут быть подтверждены любыми полученными с соблюдением требований закона доказательствами, в том числе показаниями свидетелей.

К административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ может быть привлечен водитель транспортного средства, допустивший нарушение требований ПДД РФ, которое стало причиной дорожно-транспортного происшествия с участием других транспортных средств (другого транспортного средства), вне зависимости от того, вступило ли управляемое им транспортное средство в механическое взаимодействие с другими транспортными средствами (транспортным средством), физическими лицами или материальными объектами, при условии, что этот водитель был осведомлен о факте дорожно-транспортного происшествия, однако умышленно оставил место дорожно-транспортного происшествия.

В том случае, если после оставления места дорожно-транспортного происшествия водитель, причастный к нему, не выполнил требования ПДД РФ о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества, его действия дополнительно подлежат квалификации по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ. При этом доказательством состояния опьянения такого водителя будет являться акт освидетельствования на состояние алкогольного опьянения или акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (в целях подтверждения либо опровержения факта употребления указанных напитков или веществ после дорожно-транспортного происшествия) образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью статьи 12.26 КоАП РФ.

21. При решении вопроса о том, образуют ли действия (бездействие) лица, связанные с допуском к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления транспортными средствами, состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.32 КоАП РФ, необходимо учитывать, что данное административное правонарушение характеризуется умышленной формой вины. В связи с этим при пересмотре постановлений уполномоченных должностных лиц, вынесенных по таким делам об административных правонарушениях, судье надлежит устанавливать, проверялось ли перед выпуском транспортного средства на линию должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, наличие у водителя соответствующего действующего удостоверения. Доказательства, с достоверностью подтверждающие наличие у водителя права управления транспортными средствами на момент его допуска к управлению транспортным средством, свидетельствуют об отсутствии в действиях должностного лица состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.32 КоАП РФ.

22. В целях правильной квалификации совершенного административного правонарушения в области дорожного движения необходимо исходить из того, что повторным является административное правонарушение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за однородное административное правонарушение, а также в том случае, когда квалифицирующий признак повторности является элементом объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного соответствующей частью статьи главы 12 КоАП РФ. В названных случаях судье следует иметь в виду, что лицо считается подвергнутым административному наказанию до истечения одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении административного наказания в полном объеме, учитывая при этом положения статьи 31.9 КоАП РФ.

Например, в случае, когда отсутствуют сведения об исполнении постановления о назначении административного наказания в течение двух лет со дня вступления постановления в законную силу, а также не имеется сведений о перерыве течения названного срока давности, днем окончания исполнения постановления о назначении административного наказания (независимо от календарной даты, когда судебным приставом-исполнителем принято решение об окончании исполнительного производства) будет являться день, в который истекли два года со дня вступления данного постановления в законную силу.

23. При рассмотрении дел об административных правонарушениях в области дорожного движения (жалоб (протестов) на постановления по таким делам) необходимо учитывать, что согласно части 3 статьи 26.2 КоАП РФ не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении (например, протокола об административном правонарушении, протоколов о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, акта медицинского освидетельствования на состояние опьянения), если указанные доказательства получены с нарушением закона. Все собранные доказательства подлежат оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ и не могут выступать предметом самостоятельного оспаривания.

Нарушением, влекущим невозможность использования доказательств, может быть признано, в частности, получение объяснений потерпевшего, свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, которым не были предварительно разъяснены их права и обязанности (часть 1 статьи 25.1, часть 2 статьи 25.2, часть 3 статьи 25.6 КоАП РФ, статья 51 Конституции Российской Федерации).

Кроме того, следует иметь в виду, что одной из гарантий обеспечения прав лица, в отношении которого ведется производство по делу, является установленное законом требование о применении мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении с участием понятых или с использованием видеозаписи, призванное исключить сомнения относительно полноты и правильности фиксирования в соответствующем процессуальном документе содержания и результатов проводимого процессуального действия.

При указании в соответствующем протоколе на участие понятых судья при необходимости может проверить их фактическое присутствие при совершении процессуальных действий, в том числе опросить таких лиц в качестве свидетелей. В случае осуществления видеозаписи для фиксации порядка применения мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, за исключением личного досмотра, эти процессуальные действия совершаются в отсутствие понятых, о чем делается запись в протоколе либо акте освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. При этом видеозапись должна прилагаться к процессуальному документу для приобщения к материалам дела об административном правонарушении (статьи 25.7, 27.12 КоАП РФ).

При оценке видеозаписи на предмет ее достоверности и допустимости необходимо учитывать ее непрерывность, полноту (обеспечивающую в том числе визуальную идентификацию объектов и участников проводимых процессуальных действий, аудиофиксацию речи) и последовательность, а также соотносимость с местом и временем совершения административного правонарушения, отраженными в иных собранных по делу доказательствах (статья 26.11 КоАП РФ).

24. При рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, совершенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, следует учитывать, что они в силу положений части 2 статьи 2.5 КоАП РФ несут административную ответственность на общих основаниях. В связи с тем, что дела обо всех правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ и совершенных указанными выше лицами, рассматриваются судьями гарнизонных военных судов (абзац первый части 3 статьи 23.1 КоАП РФ), в случае поступления таких дел мировым судьям или судьям районных судов они подлежат передаче на рассмотрение по подведомственности (пункт 5 части 1 статьи 29.4, пункт 2 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ).

25. Действия (бездействие) должностных лиц, связанные с применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (например, связанные с задержанием транспортного средства или его возвратом после устранения причины задержания), которые не могут оказать влияние на вывод о виновности либо невиновности лица, в отношении которого ведется производство по делу, но повлекшие нарушение прав и свобод участников производства по делу, могут быть обжалованы ими в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

II. Вопросы фиксации административных правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи

26. Статьей 2.61, частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ установлен особый порядок привлечения к административной ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения при их фиксации работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, либо работающими в автоматическом режиме средствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - технические средства, работающие в автоматическом режиме). В указанных случаях протокол об административном правонарушении не составляется, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия собственника (владельца) транспортного средства и оформляется в порядке, предусмотренном статьей 29.10 КоАП РФ.

При этом под автоматическим режимом следует понимать работу соответствующего технического средства без какого-либо непосредственного воздействия на него человека, когда такое средство размещено в установленном порядке в стационарном положении либо на движущемся по утвержденному маршруту транспортном средстве, осуществляет фиксацию в зоне своего обзора всех административных правонарушений, для выявления которых оно предназначено, независимо от усмотрения того или иного лица.

С учетом того, что событие административного правонарушения характеризуется в том числе местом и временем его совершения, материалы, формируемые техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, должны содержать указанную информацию.

При этом технические средства, работающие в автоматическом режиме, должны быть сертифицированы, в частности, в качестве средства измерения, иметь действующее свидетельство о метрологической поверке и применяться в соответствии с документами, регламентирующими порядок применения этих средств. В описании типа средства измерения должны быть определены метрологические характеристики, раскрыт алгоритм работы программного обеспечения по выявлению и фиксации административного правонарушения, определен перечень выявляемых правонарушений. В случае возникновения в ходе рассмотрения жалобы (протеста) на постановление о назначении административного наказания за правонарушение, выявленное и зафиксированное работающим в автоматическом режиме техническим средством, сомнений в корректности работы такого технического средства, в том числе в связи с доводами жалобы (протеста), судья вправе истребовать документы, содержащие указанные выше сведения.

С учетом этого, если правонарушение в области дорожного движения было зафиксировано с помощью технических средств, которые не работали в автоматическом режиме, либо с использованием других технических средств (например, телефона, видеокамеры, видеорегистратора), то в данном случае особый порядок привлечения к административной ответственности не применяется, а должностным лицом согласно части 1 статьи 28.6 КоАП РФ выносится постановление по делу об административном правонарушении, либо составляется протокол об административном правонарушении в отношении водителя транспортного средства на основании части 1 статьи 28.2 КоАП РФ, либо выносится определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в порядке, предусмотренном статьей 28.7 КоАП РФ. Полученные с использованием названных технических средств материалы фото- и киносъемки, видеозаписи при составлении протокола об административном правонарушении могут быть приобщены к материалам дела в качестве доказательств совершения административного правонарушения, подлежащих оценке по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

27. При фиксации административного правонарушения в области дорожного движения техническим средством, работающим в автоматическом режиме, субъектом такого правонарушения является собственник (владелец) транспортного средства независимо от того, является он физическим либо юридическим лицом (часть 1 статьи 2.61 КоАП РФ).

В случае несогласия с вынесенным в отношении собственника (владельца) транспортного средства постановлением о назначении административного наказания за правонарушение, выявленное и зафиксированное работающими в автоматическом режиме техническими средствами, при реализации своего права на обжалование данного постановления он освобождается от административной ответственности при условии, что в ходе рассмотрения жалобы будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц (часть 2 статьи 2.61, примечание к статье 1.5 КоАП РФ). При этом собственник обязан представить доказательства своей невиновности.

Доказательствами, подтверждающими факт нахождения транспортного средства во владении (пользовании) другого лица, могут, в частности, являться полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в котором имеется запись о допуске к управлению данным транспортным средством другого лица, договор аренды или лизинга транспортного средства, показания свидетелей и (или) лица, непосредственно управлявшего транспортным средством в момент фиксации административного правонарушения. Указанные, а также иные доказательства исследуются и оцениваются по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

28. Собственник (владелец) транспортного средства обязан соблюдать правила движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и обеспечить получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (статья 31 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). В связи с этим нахождение в момент совершения административного правонарушения, связанного с нарушением правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (части 1-6 статьи 12.211 КоАП РФ), принадлежащего собственнику (владельцу) транспортного средства, во владении или в пользовании другого лица как основание освобождения собственника (владельца) от административной ответственности за эти правонарушения не распространяется на случаи управления транспортным средством водителем по трудовому договору, заключенному между ним и собственником (владельцем) транспортного средства. Следовательно, в части исполнения указанных выше обязанностей транспортное средство не может рассматриваться как вышедшее из непосредственного владения его собственника (владельца).

29. При рассмотрении жалобы собственника (владельца) прицепа на постановление по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, вынесенное в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, следует учитывать, что конструктивные особенности прицепа и невозможность его самостоятельного передвижения без механического транспортного средства (тягача) сами по себе не являются основанием для освобождения владельца прицепа от административной ответственности (например, в случае нарушения правил остановки или стоянки транспортных средств). Собственник (владелец) прицепа может представить доказательства, подтверждающие факт управления транспортным средством, сцепленным с прицепом, другим лицом (в частности, при превышении установленной скорости движения транспортного средства).

30. При пересмотре постановления о назначении административного наказания за правонарушение, выявленное и зафиксированное работающими в автоматическом режиме техническими средствами, подлежат проверке доводы лица, в отношении которого вынесено указанное постановление, о невозможности после фиксации административного правонарушения техническим средством, работающим в автоматическом режиме, прекращения им противоправных действий в связи с организацией дорожного движения на конкретном участке дороги. Так, частота размещения работающих в автоматическом режиме технических средств, не позволившая водителю после фиксации административного правонарушения снизить скорость движения транспортного средства без создания аварийной ситуации либо покинуть полосу, предназначенную, например, для движения маршрутных транспортных средств, без пересечения дорожной разметки 1.1, может свидетельствовать об отсутствии его вины в совершении последующего административного правонарушения, предусмотренного соответственно одной из частей статьи 12.9, частью 1 статьи 12.16 или частью 11 статьи 12.17 КоАП РФ.

Установление в судебном заседании причин и (или) условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может являться основанием для внесения представления в адрес лиц, ответственных за организацию дорожного движения (статья 29.13 КоАП РФ).

III. Вопросы назначения и исполнения отдельных видов административных наказаний

31. Назначение административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ, возможно лицам, получившим в установленном законом порядке такое право, лицам, лишенным права управления транспортными средствами, а также лицам, чье право управления транспортными средствами временно ограничено по основаниям, предусмотренным законом (статьи 25, 26, 28 Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", статья 671 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

При этом срок исполнения административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, назначенного лицу, уже лишенному такого права на основании постановления о назначении административного наказания (в том числе не вступившего в законную силу), начинает исчисляться не со времени вступления в законную силу постановления, а со дня, следующего за днем окончания срока административного наказания, примененного ранее (часть 3 статьи 32.7 КоАП РФ). В то же время необходимо иметь в виду, что сроки назначенного административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами и уголовного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами исчисляются самостоятельно.

В силу части 3 статьи 3.8 КоАП РФ лишение специального права в виде права управления транспортным средством не может применяться к лицу, которое пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью (за исключением случаев совершения административных правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 12.8, частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьей 12.24, частью 1 статьи 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27 КоАП РФ). При применении данной нормы следует учитывать наличие медицинских показаний для использования инвалидом транспортного средства, которое является одним из видов реабилитации указанного лица, компенсирующих ограничение способности к передвижению и обеспечивающих удовлетворение его повседневных потребностей, что должно подтверждаться документами, выданными в установленном законом порядке (статьи 7, 9, 11 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации").

32. При назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами (в том числе в качестве дополнительного административного наказания) судье в резолютивной части постановления по делу об административном правонарушении необходимо указать подразделение органа, уполномоченного исполнять названное административное наказание (например, подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации), а также на то, что лицо, привлеченное к административной ответственности, должно сдать все имеющиеся у него соответствующие удостоверения либо заявить об их утрате в указанное судьей подразделение уполномоченного органа, и разъяснить последствия невыполнения данной обязанности (статья 31.3, части 1, 2 статьи 32.5, часть 1 статьи 32.6 и части 11, 2 статьи 32.7 КоАП РФ).

В качестве подразделения, на которое возлагается исполнение постановления о назначении административного наказания в части лишения права управления транспортными средствами, как правило, следует указывать подразделение органа, должностное лицо которого направило дело об административном правонарушении на рассмотрение судье, в том числе в случае вынесения постановления в отношении лица, проживающего за пределами Российской Федерации. Кроме того, в отношении лица, проживающего на территории Российской Федерации, возможно возложить исполнение постановления о назначении административного наказания в части лишения права управления транспортными средствами на подразделение уполномоченного на то органа по месту жительства (по месту пребывания) лица, которому данное административное наказание назначено, в том числе в случае удовлетворения ходатайства такого лица о рассмотрении дела по месту его жительства.

В силу части 2 статьи 32.7 КоАП РФ в случае уклонения лица, лишенного права управления транспортными средствами, от сдачи соответствующего удостоверения срок лишения указанного права прерывается. Течение прерванного срока лишения права управления транспортными средствами продолжается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения (в том числе в случае, если срок действия данного удостоверения истек), а равно со дня получения соответствующим подразделением органа, на которое возложено исполнение постановления о назначении административного наказания, заявления лица об утрате этого удостоверения.

Вместе с тем в случае, если лицо заявило об утрате соответствующего удостоверения, а затем фактически продолжало пользоваться им при управлении транспортным средством, что подтверждается фактом изъятия данного удостоверения, срок лишения права управления транспортными средствами считается прерванным и продолжение исчисления течения прерванного срока производится со дня изъятия у лица соответствующего удостоверения.

33. Постановление о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами должно быть направлено судьей в подразделение органа, на которое возложено его исполнение, с отметкой о дне вступления в законную силу такого постановления в течение трех суток с указанного дня, а в случае рассмотрения жалобы, протеста - со дня поступления решения по жалобе, протесту из суда, вынесшего решение.

Кроме того, тексты вынесенных судьями постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения подлежат размещению в сети "Интернет" в разумный срок, но не позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме (статья 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 года N 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации").

IV. Заключительные положения

34. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению пункты 1 - 122 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 октября 2006 года N 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2008 года N 23, от 9 февраля 2012 года N 2).

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов