Компьютерный интеллект встроят в госуправление

Новости

У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
Жителям Дальнего Востока в этом году будет доступна ипотека под 2% 17:49
На острове друидов нашли замаскированный под холм 4000-летний объект 17:47
Что готовит нам новый Hyundai Creta 17:42
Археологи отправились в Югру по следам новгородских ушкуйников 17:41
Кузнецова: В России ежегодно от рук преступников погибает около 2700 детей 17:40
Названы лучшие породы собак для пожилых людей 17:38
В Петергофе появится бесплатная парковка для туристических автобусов 17:30
В Сочи рабочий погиб после падения в 20-метровый колодец 17:28
В Кронштадте пройдет первый фестиваль гребно-парусных видов спорта 17:23
В Югре школьника госпитализировали с ботулизмом после употребления рыбы 17:14
Путин поручил Минфину контролировать снижение ставок по ипотеке 17:13
Москвич получил 71 штраф за одну поездку на каршеринге 17:08
В США ресторан приобрел популярность благодаря необычному пункту в меню 17:07
ПАСЕ напомнила Украине о необходимости приглашать наблюдателей на выборы 17:06
Умер создатель "Дамбо" Милтон Квон 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 18:10
Рубрика: Экономика

Экономике добавят разума

Компьютерный интеллект встроят в госуправление
Текст: Юлия Кривошапко
Минкомсвязь внесло в правительство проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. По оценке специалистов Сбербанка, которые участвовали в разработке документа, на осуществление заявленных планов до 2024 года потребуется не меньше 100 миллиардов рублей. К 2030 году объем инвестиций должен увеличиться до 180 миллиардов рублей.

Глава минкомсвязи Константин Носков уточнил, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика" появится отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту.

Банк России задумался о создании цифровой валюты

Одна из основных целей стратегии - добиться, чтобы доля крупных и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект в своей деятельности, достигла 10 процентов к 2024 году и 20 процентов к 2030 году.

Кроме того, Россия через пять лет должна войти в десятку стран-лидеров по количеству статей по искусственному интеллекту в лучших научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science (по итогам 2018 года страна была примерно на 30-м месте), а к 2030 году - в топ-10 стран по индексу цитируемости. "Это серьезный вызов", - констатировал управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Владимир Авербах во время обсуждения проекта стратегии в Аналитическом центре при правительстве РФ.

На реализацию заявленных планов до 2024 года потребуется не менее 100 миллиардов рублей

Искусственный интеллект становится новым электричеством. В ближайшие четыре года объем мирового рынка продуктов, использующих "машинный разум", увеличится более чем в 4,5 раза и достигнет 890 миллиардов долларов. "Развитие рынка предопределено высокой степенью влияния технологий искусственного интеллекта на все отрасли экономики", - отмечает Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ.

Фото: AP
Программе развития искусственного интеллекта в РФ нужна корректировка

По его словам, более 30 стран уже признали критическую важность искусственного интеллекта для развития национальной экономики и приняли документы в этой области. В их числе Китай, США, Канада, Великобритания, Франция, Сингапур, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты. "Этот этап необходимо пройти и России", - указывает Малахов.

Основным приоритетом в сфере развития искусственного интеллекта разработчики стратегии предлагают сделать создание правового поля для оборота данных в России. "К 2030 году в нашей стране должна быть создана и запущена в работу полноценная система нормативно-правового регулирования в области искусственного интеллекта. Помимо прочего она должна определить этические нормы, гарантирующие безопасность граждан при использовании "машинного разума", - говорит Малахов.

В стратегии сделан акцент на необходимости поддержки отечественных компаний, занимающихся разработками в сфере компьютерного зрения, машинного обучения, технологий распознавания речи. Еще одним важным направлением авторы документа считают развитие образования в области технологий искусственного интеллекта, центров компетенций и коллективного доступа к технологиям.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин говорил с нидерландским премьером о малазийском самолете
Спикером Европарламента избран итальянец Давид-Мария Сассоли
В Тюмени введен план "Перехват" после стрельбы в торговом центре
В Минздраве сообщили, от чего умирают женщины в России
В России проведут детальный анализ правил дорожного движения