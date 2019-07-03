Компьютерный интеллект встроят в госуправление

Минкомсвязь внесло в правительство проект Национальной стратегии развития искусственного интеллекта. По оценке специалистов Сбербанка, которые участвовали в разработке документа, на осуществление заявленных планов до 2024 года потребуется не меньше 100 миллиардов рублей. К 2030 году объем инвестиций должен увеличиться до 180 миллиардов рублей.

Глава минкомсвязи Константин Носков уточнил, что в рамках национальной программы "Цифровая экономика" появится отдельный федеральный проект по искусственному интеллекту.

Одна из основных целей стратегии - добиться, чтобы доля крупных и средних компаний, органов государственной власти и подведомственных организаций, использующих искусственный интеллект в своей деятельности, достигла 10 процентов к 2024 году и 20 процентов к 2030 году.

Кроме того, Россия через пять лет должна войти в десятку стран-лидеров по количеству статей по искусственному интеллекту в лучших научных изданиях, индексируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science (по итогам 2018 года страна была примерно на 30-м месте), а к 2030 году - в топ-10 стран по индексу цитируемости. "Это серьезный вызов", - констатировал управляющий директор Управления развития компетенций по исследованию данных Сбербанка Владимир Авербах во время обсуждения проекта стратегии в Аналитическом центре при правительстве РФ.

На реализацию заявленных планов до 2024 года потребуется не менее 100 миллиардов рублей

Искусственный интеллект становится новым электричеством. В ближайшие четыре года объем мирового рынка продуктов, использующих "машинный разум", увеличится более чем в 4,5 раза и достигнет 890 миллиардов долларов. "Развитие рынка предопределено высокой степенью влияния технологий искусственного интеллекта на все отрасли экономики", - отмечает Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ.

По его словам, более 30 стран уже признали критическую важность искусственного интеллекта для развития национальной экономики и приняли документы в этой области. В их числе Китай, США, Канада, Великобритания, Франция, Сингапур, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты. "Этот этап необходимо пройти и России", - указывает Малахов.

Основным приоритетом в сфере развития искусственного интеллекта разработчики стратегии предлагают сделать создание правового поля для оборота данных в России. "К 2030 году в нашей стране должна быть создана и запущена в работу полноценная система нормативно-правового регулирования в области искусственного интеллекта. Помимо прочего она должна определить этические нормы, гарантирующие безопасность граждан при использовании "машинного разума", - говорит Малахов.

В стратегии сделан акцент на необходимости поддержки отечественных компаний, занимающихся разработками в сфере компьютерного зрения, машинного обучения, технологий распознавания речи. Еще одним важным направлением авторы документа считают развитие образования в области технологий искусственного интеллекта, центров компетенций и коллективного доступа к технологиям.