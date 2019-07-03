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03.07.2019 13:37
Рубрика: Власть

Косачев: Кандидаты на ключевые посты в ЕС настораживают

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Согласованный после долгих и, казалось, безрезультатных переговоров лидерами ЕС пакет назначений на ключевые посты в Союзе нам видимо есть смысл рассматривать, с одной стороны, с точки зрения эффективности новых персонажей на их постах. В том числе - в плане преодоления кризисных явлений в ЕС, выразившихся в "брекзите", в итогах майских выборов в Европарламент и в продолжении конфронтации с Россией. С другой стороны, нам важны перспективы собственных отношений России с ЕС при новых лидерах.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С каждой из точек зрения назначения неоднозначны. Тот факт, что ключевую должность - председателя Еврокомиссии - может получить (если кандидатуру одобрит Европарламент) нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, конечно же, означает усиление позиций Германии (немецкий представитель возглавлял Еврокомиссию еще в 1958-1967 годах), причем именно канцлера Меркель и ее партии. С другой стороны, кандидат устроил и второй "столп" объединенной Европы - Францию, поскольку немка прекрасно говорит по-французски, пользуется авторитетом во Франции по итогам сотрудничества в сфере обороны и активно занималась вопросом создания Европейского оборонного союза.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Поэтому с первого угла - интересы ЕС - назначение выглядит в плюс Евросоюзу, который явно нуждается в сильном лидере, твердо опирающемся на обе несущие "ноги" - немецкую и французскую. А вот с точки зрения отношений с Россией прогресса, похоже, не будет - в той мере, в какой он зависит от главы Еврокомиссии. Фон дер Ляйен и на посту минобороны ФРГ не отличалась мягкостью к России, и, являясь ярковыраженным евроатлантистом, вряд ли сменит свою позицию в Брюсселе.

Впрочем, ее, консерватора и скорее прагматика, не назовешь неким идейным оппонентом России, в отличие от евролибералов, которые нам часто оппонируют "из принципа". Поэтому выдвижение на пост постоянного председателя ЕС, главы Европейского совета, нынешнего премьер-министра Бельгии либерала Шарля Мишеля, возможно, также не самое оптимистичное для нас. Впрочем, вспоминая, что он сменит ‪1 декабря‬ далеко не пророссийского поляка Дональда Туска в этой должности, а также имеет репутацию мастера политического компромисса, как говорится, зарекаться не будем. А для Европы, полагаю - не худший выбор.

Нет особых оснований возлагать надежды на улучшение двусторонних отношений между ЕС и Россией и в связи с предстоящим назначением исполняющего обязанности министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля, который должен на смену Федерике Могерини возглавить европейскую дипломатию. Весной Боррель в интервью испанской газете уже "отличился", назвав Россию "нашим старым врагом", из-за чего МИД РФ даже вызывал посла Испании в Москве, а после инцидент комментировал президент России Владимир Путин. И с точки зрения интересов ЕС после весьма эффективной итальянки испанец скорее не станет явным усилением для евродипломатии.

Впрочем, ни один из вышеназванных персонажей не играет решающей роли в выстраивании взаимоотношений с Россией, а потому колебания общего курса Брюсселя применительно к России с учетом новых лиц в еврокабинетах вряд ли будут иметь большую амплитуду. Они, скорее, исполнители, чем вершители.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Но, как представляется, для "отцов-основателей" ЕС важнее всего была фигура нынешнего директора-распорядителя МВФ француженки Кристин Лагард, которой прочат пост руководителя Европейского центробанка. Это удача для Франции, которая, пожалуй, не менее (а то и более) значима, чем появление немки во главе Еврокомиссии. Это удача и для Евросоюза, поскольку опыт и авторитет Лаггард неоспоримы.

Впрочем, не будем забывать, что кандидаты должны еще пройти процедуру утверждения Европарламентом, а она не обещает быть легкой. С критикой предложенного "пакетного" решения по кандидатам уже выступили социал-демократы и "зеленые" в ЕП, свое слово наверняка скажут и крайне правые. Поэтому будем ждать итогов голосования парламентариев, тогда и сделаем окончательные выводы.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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