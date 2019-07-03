Сборная Бразилии стала первым финалистом Кубка Америки, победив Аргентину (2:0). Второй участник решающей встречи, которая состоится 7 июля, определится в матче Чили - Перу.

У Лионеля Месси было несколько шансов, чтобы забить мяч, но ему не везло. Фото: REUTERS

Аргентина - одна из самых невезучих команд мира за последние годы. С 2014 года она трижды доходила до финалов крупых турниров. И все три раза оставалась без титула, дважды упустив победу в серии пенальти.

Всякий раз после этих встреч можно было наблюдать одну и ту же картину: сидящий на газоне расстроенный Лионель Месси, отказывающийся говорить с журналистами в смешанной зоне. Но после вылета из Кубка Америки-2019 все было иначе.

Месси сам подошел к журналистам и выдал огненную тираду. Начал форвард "Барселоны" с судей.

- Они забили второй мяч сразу после того, как судья не назначал чистый пенальти в нашу пользу, - отметил Лионель. - Бразилия была не лучше нас. Просто арбитры постоянно раздавали эти смешные карточки и ни разу не посмотрели повтор. Зачем тогда нужны видеоассистенты? Почему они молчат в очевидных эпизодах?

На этом капитан и лидер аргентинской сборной не успокоился. Он обвинил Бразилию в том, что она управляет всем на Кубке Америки.

- Надеюсь, наши футбольные руководители разберутся с такой несправедливой ситуацией. Но не думаю, что их ждет успех. Почему? Да потому что Бразилия всем управляет. Мы не понимаем, почему арбитр сегодняшней встречи принимал подобные решения. Он не проявил к нам никакого уважения.

Лионель Месси выиграл 34 трофея с "Барселоной" и ни одного со сборной

Месси уже несколько раз уходил из сборной, а затем возвращался. Наверняка многие ждали, что на этот раз 32-летний игрок окончательно завершит международную карьеру. Но Лионель не собирается этого делать. По крайней мере в ближайшее время.

- Если я могу чем-то помочь сборной, я готов это сделать. Мне очень комфортно в национальной команде, и мне не хотелось бы уходить. У нас большие амбиции, - подытожил Месси.

Страшно подумать: в последний раз аргентинцы выигрывали трофей аж 26 лет назад. Было это на Кубке Америки в Эквадоре в 1993 году, когда за "альбиселесту" выступали Серхио Гойкочеа, Диего Симеоне и Габриэль Батистута.

- Конечно, это серия давит на нас. Но сегодня мы заслуживали выхода в финал, - считает главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони. - Мы бились до последнего. Мое будущее? Пока ничего не могу сказать. Сейчас не лучший момент, чтобы говорить о таких вещах.

Что касается бразильцев, то они 12 лет назад в последний раз выходили в финал Кубка Америки. До нынешнего розыгрыша турнира многие эксперты называли именно "желто-зеленых" главными фаворитами соревнований. И они не ошиблись. Хоть и с определенными проблемами, но бразильцы все же вышли в финал. И это без своего лидера Неймара, получившего травму до старта Кубка.