Месси раскритиковал работу судей на Кубке Америки

После первого полуфинала Кубка Америки по футболу, в котором Бразилия со счетом 2:0 обыграла Аргентину, начал разгораться скандал. Аргентинцы остались крайне недовольны работой арбитров и публично высказался на эту тему даже Лионель Месси. По мнению футболиста, судьи подсуживали бразильцам.

Масла в огонь подлил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони, который после матча заявил: "Когда Бразилия забивала свой второй мяч, один из наших игроков был на газоне. Мы слышали свисток. Не хочу обсуждать судейство, но мне не понравилась работа арбитра. Именно сборная Аргентины заслужила выход в финал".

Не удержался от критики и Месси, который отметил неназначенный пенальти во втором тайме за фол против Серхио Агуэро.

"Бразильцы ни в чем нас не превзошли, - цитирует Месси Goal. - Свой второй гол в матче они забили после явного нарушения на Агуэро в штрафной, а арбитр не назначил пенальти. Удивительно, но судьи ни разу не использовали VAR. Карточки раздавались в нашу сторону, но не бразильцам. Эта ерунда мешала играть. Судья не был справедлив в своих решениях. Нам нет оправданий, но нужно надеяться, что футбольное руководство с этим разберется".