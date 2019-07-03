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03.07.2019 19:51
Рубрика: Экономика

Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод

Текст: Александр Проценко
Министерство сельского хозяйства намерено взять под контроль сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока, семян и лекарственных растений.
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости
Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Когда-то их сбором и переработкой занимались местные организации потребкооперации, а также многочисленные "частники". Ныне в полях и лесах все чаще появляются предприниматели и наемные сборщики, в том числе привезенные издалека. Хорошо это или плохо, неизвестно. Но Минсельхоз уже разработал проект постановления правительства, где просит наделить его полномочиями регулятора данной сферы, чтобы развивать производство и увеличить поставки переработанной продукции на экспорт.

Фото: istock
В России поддержат сбор и переработку грибов и ягод

В пояснительной записке к документу сказано, что дикорастущие пищевые ресурсы пользуются высоким спросом как внутри страны, так и за рубежом, а сфера их переработки и оборота является "экономически и социально значимой отраслью, обладающей значительным потенциалом роста". Следовательно, у отрасли должен быть единый хозяин. Но при прежнем министре Александре Ткачеве предполагалось, что эта сфера деятельности "является перспективной для малого бизнеса". А малый бизнес - это сфера регулирования местных властей.

Правительство пока никак не отреагировало на инициативу Минсельхоза.

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