Минск намерен использовать все для восстановления спокойствия в регионе

Выдвигая миролюбивые инициативы, Беларусь стремится к главной цели - "найти новые пути и методы налаживания взаимоотношений между различными геополитическими силами в мире". Об этом заявил 3 июля Александр Лукашенко на параде в честь 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Дня Независимости, сообщает пресс-служба президента РБ.

Этот день, отметил президент, в далеком 1944 году вернул мир на истерзанную фашистской оккупацией землю, показал несокрушимую силу советского народа, белорусов, стоявших насмерть за свою свободу. "Это была победа над самой смертью. Это было торжество единства и силы духа великого поколения воинов-освободителей, - заявил глава государства. - Сегодня мы вновь вспоминаем всех, кто героически держал удар агрессора. И эта память - часть нашего национального самосознания".

Во имя священной памяти героев Великой Отечественной войны, подчеркнул белорусский лидер, необходимо "сохранить мир и независимость своей земли, передать эту самую большую ценность в нашей жизни следующим поколениям". Выполнить эту важную миссию, по его словам, - значит достойно противостоять вызову новых конфликтов - военных, информационных, экономических. Таких, "которые охватывают все сферы жизни, разрушают государства изнутри и отбрасывают на десятилетия назад в развитии. Иногда без единого выстрела, но все чаще - по кровавым сценариям", - отметил Лукашенко.

Он напомнил, что в это глобальное противостояние втянуты и небольшие государства. "Все сегодня воюют против всех, и это происходит не просто вокруг нас, а рядом с нашими границами", - констатировал глава Беларуси.

В этой связи он дал понять, что боеспособность Вооруженных Сил страны укрепляется исключительно для обеспечения мира на своей земле. "С нашим главным стратегическим партнером - Россией - осуществляем военное строительство, направленное на повышение обороноспособности Союзного государства. Мы активно взаимодействуем со странами Организации Договора о коллективной безопасности. Расширяем сотрудничество в военной и военно-технической сферах с Китайской Народной Республикой", - напомнил президент.