Минторг США предложил ввести пошлины на вьетнамскую сталь

США рассматривают возможность ввести пошлины на некоторые виды стали, ввозимые в страну из Вьетнама. Импорт вьетнамской стали в Соединенные Штаты заметно вырос после введения пошлин против Тайваня и Южной Кореи.

Предлагается ввести пошлины в размере до 456 процентов на коррозионно-устойчивую и холоднокатанную сталь, передает РИА Новости. Она производится в Южной Корее или Тайване, после чего проходит незначительную доработку во Вьетнаме и экспортируется в США.

Данный товар в настоящее время является обходящим пошлины, так как отправляется для доработки в третью страну.