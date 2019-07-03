На конференции в Посткоме ученые спорили, чем накормим Арктику?

В Москве в Постоянном Комитете Союзного государства прошла научно-практическая конференция "Организация здорового качественного питания в Арктике". Со вступительным словом к участникам форума обратился заместитель Госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Участники форума проанализировали проблемы жизнеобеспечения человека в условиях северных широт - вечной мерзлоты, полярной ночи, высокого геомагнитного излучения, других природно-климатических факторов. Говорили о важности системного подхода к здоровому, рациональному и сбалансированному питанию, которое неразрывно связано с обеспечением качественной питьевой водой.

Все эти проблемы, резюмировали эксперты, нельзя решить без развития собственного агропромышленного комплекса. Объем и структура производства местных продуктов питания должны рационально сочетаться с завозом из других регионов страны. Все это целесообразно создавать на основе международной сельскохозяйственной кооперации и государственно-частного партнерства.

Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте России Петр Чекмарев выступил с основным докладом. Он отметил: в Чувашии производится многое из того, что необходимо северным регионам. Чувашские бизнесмены готовы не только поставлять продукты в Арктику, но и покупать то, что производится северянами.

- Свято место пусто не бывает, - подчеркнул Петр Чекмарев. - Если мы оставим Арктику без людей, мы ее потеряем. А сохранить людей в Арктике можно только путем создания для них максимально комфортных условий жизни. Качественные продукты - часть этого комфорта.

Живой интерес вызвало выступление бизнесмена Игоря Кудрякова, который рассказал о новой технологии заморозки продуктов питания путем воздействия на молекулу воды внешними электромагнитными полями:

- Тем самым не выстраиваются упорядоченные кристаллические структуры, что не дает воде уйти из продукта и обеспечивает сохранение вкусовых и питательных свойств.

На вопрос, насколько подорожает продукция в случае такой заморозки, Игорь Кудряков ответил: "На доли процента".

Свое открытие бизнесмен Кудряков сделал около двух лет назад, получил патент и сейчас проводит испытания.

- Перспективы? Самые радужные, - заверил он.

Организовал конференцию Фонд "Арктика - СГ", созданный при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства. За последнее время конференции были посвящены арктической медицине, молодежной политике в северных регионах, механизму привлечения инвестиций в Арктику и перспективам развития туризма в высоких широтах. Другими словами, конференции на площадке Постоянного Комитета, где участники обмениваются мнениями по внедрению передовых технологий в Арктике и развитию северных территорий, становятся традицией.

Прямая речь

Алексей Кубрин, заместитель Госсекретаря Союзного государства:

- В своей работе мы должны учесть массу факторов. К примеру, в арктических широтах нередко встречаются заболевания, связанные с отсутствием определенных витаминов, и на это нужно обратить внимание. Далеко не всегда удается своевременно доставлять продукты в отдаленные районы - значит, выпускаемый продукт должен сохранять качество длительный период времени. Иногда не удается подать электроэнергию в тот или иной район, и решение вопроса обеспечения населения продовольствием должно предусмотреть такую вероятность. Ко всему прочему, мы должны сделать качественные продукты доступными. Ведь это только считается, что на севере зарплаты выше. Как и везде, там есть высокооплачиваемые категории, а есть и низкооплачиваемые… В суровых арктических условиях мы должны обеспечить качественное питание для всех категорий граждан… Нам предстоит воссоздать систему обеспечения Арктики качественными продуктами питания. В рамках задач, которые поставил президент России Владимир Путин, этот вопрос должен быть решен на системном уровне.