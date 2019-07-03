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03.07.2019 20:38
Рубрика: Спорт

Цветам не изменили

"Спартак" представил форму на новый сезон
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(7902)
Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы, в которой игроки клуба будут выходить на поле в сезоне 2019/2020.
Фото: spartak.com Фото: spartak.com
Фото: spartak.com

Экипировщик не стал отступать от традиций: домашний вариант включает в себя красные футболку и гетры и белые шорты. В гостевой форме доминирующий цвет - белый.

Фото: РИА Новости
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Главная фишка новой формы - это узор фасада спартаковского стадиона, принт с которым размещен на полосе на груди.

В соответствии с современными тенденциями, направленными на экологичность, экипировка произведена из переработанного полиэстера для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что для создания одного комплекта спартаковской формы необходимо 16 переработанных пластиковых бутылок. Если конкретнее, при изготовлении футболок и шорт использовалась полиэфирная ткань. Этот материал добывался из пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой ткани.

Спорт Футбол Вокруг футбола Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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