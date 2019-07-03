Московский "Спартак" представил домашний и гостевой комплекты формы, в которой игроки клуба будут выходить на поле в сезоне 2019/2020.

Экипировщик не стал отступать от традиций: домашний вариант включает в себя красные футболку и гетры и белые шорты. В гостевой форме доминирующий цвет - белый.

Главная фишка новой формы - это узор фасада спартаковского стадиона, принт с которым размещен на полосе на груди.

В соответствии с современными тенденциями, направленными на экологичность, экипировка произведена из переработанного полиэстера для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.

Отмечается, что для создания одного комплекта спартаковской формы необходимо 16 переработанных пластиковых бутылок. Если конкретнее, при изготовлении футболок и шорт использовалась полиэфирная ткань. Этот материал добывался из пластиковых бутылок, расплавленных для получения тонкой ткани.