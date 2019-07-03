Названы лучшие породы собак для пожилых людей

Пожилым людям, решившим завести домашнего питомца, стоит выбирать маленьких собак. Такой совет дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его мнению, пенсионерам больше подходят небольшие собаки. Миниатюрные животные обычно не отнимают у хозяев массу душевных и физических сил, что для человека в возрасте очень важно.

- Внимание стоит обратить на такие породы как русский той, русская цветная болонка, чихуахуа, папийон или фален, померанский или малый шпиц, - рассказал Голубев агентству "Москва".