Недовольные миграционной политикой Трампа вышли на митинги в США

Несколько сот человек приняли участие в акции протеста, которая состоялась во вторник вечером в столице США.

Собравшихся в сквере у Белого дома в Вашингтоне не устраивает миграционная политика нынешней американской администрации.

Демонстранты потребовали закрыть лагеря временного содержания для беженцев, где нет нормальных условий содержания попавших туда людей. Также участники митинга призвали власти прекратить выделять деньги на депортацию семей нелегалов. В руках у протестующих были транспаранты "Мы требуем справедливости", "Лагеря задержания должны исчезнуть", "Семьи должны оставаться едиными". О беспорядках и задержаниях корреспондент РИА Новости не сообщает.

Подобные акции в разное время состоялись в более чем 100 городах США. Наиболее остро проблема нелегальных мигрантов стоит в южных штатах.