Неизвестные открыли стрельбу в торговом центре в Калифорнии

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре Tanforan, расположенном в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили раненых.

"Их доставили в больницу, они в стабильном состоянии. Известно, что это несовершеннолетние", - рассказал шеф полиции Эд Барберини. Он сообщил, что, по предварительным данным, злоумышленники стреляли из пистолетов, не исключено, что друг в друга.

Барберини опроверг информацию, что "кто-то ходил по торговому центру и вел беспорядочную стрельбу". Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников.