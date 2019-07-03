НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян

Только четверть россиян ведут постоянный учет своих личных финансов, каждый десятый гражданин РФ вообще не заботится о контроле за ними. Об этом говорится в исследовании платежной системы "Мир", о котором пишет РИА Новости.

Указывается, что исследование провела компания MARC по заказу Национальной системы платежных карт (НСПК) в конце мая 2019 года. Респондентами стали 1200 россиян старше 18 лет из всех регионов РФ.

Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы. Еще 63 процента признались, что контролируют свой бюджет с переменным успехом, нередко выходя за его месячные рамки. Почти каждый десятый житель России вообще не заботится о контроле своих финансов, говорится в исследовании.

При этом владельцы карт чаще контролируют свои финансы, чем те, кто предпочитает платить наличными, а держатели нескольких карт уделяют этому вопросу еще больше внимания, чем те, у кого карта всего одна, утверждают авторы исследования.

Из тех, кто занимается финансовым планированием, 45 процентов делают это в тетради или блокноте. Мобильные приложения банков для контроля за расходами выбирают 33 процента россиян, еще 20 процентов делают это через интернет-банк. Специальными мобильными приложениями для учета доходов и расходов пользуются только 2 процента респондентов.