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Нужно брать. Apple может выпустить необычный дешевый iPhone

03.07.2019,  
15:37
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Олег Прасолов/РГ Фото: Олег Прасолов/РГ
Фото: Олег Прасолов/РГ

Apple может выпустить дешевую версию iPhone для китайского рынка. Вместо инновационной системы распознавания лица Face ID она может получить дактилоскопический сканер, встроенный непосредственно в поверхность экрана.

Такой подход позволит сделать устройство более дешевым.

Как пишет Apple Insider, благодаря удешевленной модели Apple может поднять продажи своей продукции в Китае.

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По данным источников издания, замена Face ID на сканер отпечатка пальца позволит сэкономить около 100 юаней, или более 900 рублей.

Это не первый случай, когда Apple выпускает эксклюзивную версию iPhone для Китая. Так, в 2018 году были представлены iPhone XS Max и iPhone XR, работающие с двумя SIM-картами. Купить их можно в Китае, Гонконге и Макао.

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