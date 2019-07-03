Определились все участники плей-офф Кубка Африки

На Кубке африканских наций, проходящем в Египте, завершилась групповая стадия.

В матчах последнего игрового дня Гана одолела Гвинею-Бисау - 2:0, сборная Мали была сильнее Анголы - 1:0, а во встречах Бенин - Камерун и Мавритания - Тунис обошлось без голов.

Из шести групп в 1/8 финала вышли команды, занявшие первые два места в своих квартетах, а также четыре лучшие сборные, финишировавшие третьими. Участники четвертьфиналов определятся в следующих парах: Уганда - Сенегал, Марокко - Бенин, Мадагаскар - Демократическая Республика Конго, Гана - Тунис, Мали - Кот-д"Ивуар, Алжир - Гвинея, Нигерия - Камерун и Египет - ЮАР. Все матчи пройдут с 5 по 8 июля.

Напомним, действующим чемпионом Африки является сборная Камеруна, завоевавшая титул два года назад на континентальном турнире, проводившемся в Габоне.