Основателя интернет-гиганта Baidu облили водой

Неизвестный облил водой главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал в Пекине с презентацией.
На распространенном видеоролике видно, как Робин Ли выступает с презентацией на мероприятии на тему автомобилей и искусственного интеллекта. Неожиданно молодой человек из зала выбежал на сцену и вылил ему на голову бутылку воды.
Находящийся в явном замешательстве глава Baidu смог лишь спросить "В чем проблема?". Затем нападавший спустился со сцены и тут же был задержан сотрудниками безопасности. Робин Ли продолжил свою презентацию шуткой. "В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей", - заявил он.
О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно. Пресс-секретарь Baidu заявил, что происшествие расследуется.
Baidu - китайская IT-компания, является лидером среди китайских поисковых систем. Занимает примерно 1,5% глобального рынка поисковиков.
An incredible image was captured when Baidu CEO and chairman Robin Li addressed at the Baidu AI Developers Conference Wednesday. A man went up to the stage and poured a bottle of water on his head. Find out more: https://t.co/AVsUtjQaCw pic.twitter.com/Fa1PkUsTiJ— China Daily (@ChinaDaily) 3 июля 2019 г.