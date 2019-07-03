Основателя интернет-гиганта Baidu облили водой

Неизвестный облил водой главу интернет-компании Baidu Робина Ли, который выступал в Пекине с презентацией.

На распространенном видеоролике видно, как Робин Ли выступает с презентацией на мероприятии на тему автомобилей и искусственного интеллекта. Неожиданно молодой человек из зала выбежал на сцену и вылил ему на голову бутылку воды.

Находящийся в явном замешательстве глава Baidu смог лишь спросить "В чем проблема?". Затем нападавший спустился со сцены и тут же был задержан сотрудниками безопасности. Робин Ли продолжил свою презентацию шуткой. "В развитии искусственного интеллекта тоже много неожиданных вещей", - заявил он.

О мотивах нападавшего пока ничего неизвестно. Пресс-секретарь Baidu заявил, что происшествие расследуется.

Baidu - китайская IT-компания, является лидером среди китайских поисковых систем. Занимает примерно 1,5% глобального рынка поисковиков.