В Польше обнаружено множество останков казненных людей

Польские археологи при проведении раскопок в Лагани на месте, где располагалась виселица, обнаружили цепи для казни и тысячи фрагментов костей казненных.

Как сообщает Science in Poland со ссылкой на исследователей, такие артефакты, как цепи для казни, редко находят на территории Польши. Виселица в Лагани функционировала с XVI по XVIII века. По оценкам археологов, там было казнено несколько десятков человек. Некоторые были повешены, другие - обезглавлены.

"Во время раскопок было обнаружено две цепи, - говорит руководитель проекта доктор Даниэль Войтуки из Вроцлавского университета. - У одной из них сохранилось только одно звено, но вторая цепь длиннее, она состоит из четырех звеньев. Это чрезвычайно редкие находки, так как в Польше известны только два полных артефакта такого типа".

Примечательно, что эти цепи использовались не как оковы. Их применяли вместо веревки во время казни. Исследователи установили, что одна из цепей была использована при исполнении смертного приговора, вынесенного в сентябре 1716 года. Сама казнь была совершена спустя несколько месяцев.

Во время раскопок археологи также выкопали несколько тысяч фрагментов человеческих костей. Один из скелетов оказался полным. Этот человек был обезглавлен - его голова была похоронена у его же ног. Останки будут исследованы антропологами в рамках проекта, финансируемого Национальным научным центром.

Также было найдено более десятка железных гвоздей. Вероятно, они использовались для крепления веревок или цепей к виселице.