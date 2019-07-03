Отбирать ли автомобиль у пьяного?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею МВД о конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии опьянения. Это поможет снизить аварийность на дорогах и сохранить тысячи жизней. А как идею оценивают наши белорусские читатели?

Анна Банадык, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

- У нас ответственность в отношении пьяных водителей постоянно ужесточается. Так, в 2011 году была снижена допустимая концентрация алкоголя в крови водителя с 0,5 до 0,3 промилле. В 2013-м введена конфискация автомобиля в случае повторного в течение года управления в состоянии опьянения. Плюс размер штрафа за нетрезвое вождение увеличен до 100 базовых величин, а также ужесточена уголовная ответственность в отношении нетрезвых водителей, совершивших ДТП с тяжкими последствиями. Максимальный срок - до 10 лет. Эти меры способствуют снижению ДТП по вине нетрезвых водителей. Так, если в 2012 году их было 702, то в прошлом - 289.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

- Важно не забывать, что чем жестче наказание, тем изобретательнее люди стараются от него уйти. Поэтому, когда в Беларуси обсуждался вопрос конфискации автомобиля за повторное вождение в нетрезвом состоянии, я относился к такому нововведению скептически. Но сейчас свое мнение поменял. Оказалось, что при сбалансированном подходе мера эта работоспособная и весьма действенная. Количество водителей под градусом на наших дорогах существенно снизилось. В Минске, если не ошибаюсь, сейчас только до 5% ДТП связано с нетрезвыми водителями.

Анна Митрофанова, домохозяйка:

- К сожалению, пьяные водители подвергают опасности не только свою жизнь. Поэтому ужесточать ответственность за вождение в нетрезвом виде нужно. И мне нравится, как это реализовано у нас, в Беларуси. Первый раз попался - штраф, второй - конфискация, независимо от того, совершил ли ДТП. Хотя, если по вине пьяного водителя произошла авария, я согласна, что стоило бы конфисковывать автомобиль уже с первого раза.

Юрий Краснов, инструктор по обучению вождению и специалист по безопасности дорожного движения:

- А что тут удивляться, если даже на заправках можно купить дешевый алкоголь. Бороться надо не с последствиями, а устранять причины. Культивировать здоровый образ жизни. Иначе что? Конфискуют машину, лишат прав. А уже назавтра этот же водитель может пьяным сесть за руль другого автомобиля.