Пациенты начнут получать российский инсулин уже этой осенью

Как уточнили "РГ" в министерстве, аналог человеческого инсулина - инсулин лизпро двухфазный - зарегистрировала российская компания "Герофарм".

Новый препарат будет выпускаться в двух формах - картриджах и одноразовых шприц-ручках объемом 3 мл. До середины июля будет зарегистрирован также инсулин лизпро.

Денис Мантуров напомнил, что до последнего времени пациенты получали инсулиновые препараты в основном французского производства. Производство российского инсулина - от субстанции до готовой лекарственной формы - было запущено менее года назад. И, как подчеркнул Мантуров, уже этой осенью, после процедуры госзакупок, пациенты начнут получать отечественные препараты.

"Появление первых российских биоаналогов инсулина - это еще один шаг по обеспечению независимости страны от поставок импортных субстанций этого важнейшего препарата. Особо отмечу, что в ходе физико-химических, доклинических и клинических исследований были доказаны высокая сопоставимость с оригинальным препаратом, качество, надежность, эффективность и безопасность российского биоаналога", - добавил министр.

Производители намерены обеспечить потребности не только внутреннего рынка, но и развивать экспорт препаратов в Латинскую Америку, Юго-Восточную Азию, на Ближний Восток и в Северную Африку, в страны Персидского залива и Евросоюза.