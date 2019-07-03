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Рубрика: Спорт

Панарин выбрал номер и признался, что мечтал играть за "Рейнджерс"

Текст: Максим Домчев
Игрок сборной России Артемий Панарин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Игрок сборной России Артемий Панарин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Игрок сборной России Артемий Панарин. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Самый высокооплачиваемый российский хоккеист в Национальной хоккейной лиге Артемий Панарин определился с игровым номером на сезон, а также признался, что всегда мечтал играть именно в "Рейнджерс".

Фото: AP Photo/Rick Scuteri
Панарин: Надеюсь, вы не слишком злитесь на меня

Нападающий Артемий Панарин определился с игровым номером на следующий сезон. Процесс выбора номера был снят на видео. Сотрудники "Рейнджерс" в раздевалке приготовили два свитера с номерами "10" и "27". Панарин вошел в раздевалку и сразу же сделал выбор в пользу "десятки".

"Я мечтал играть за "Рейнджерс", это команда "оригинальной шестерки", и мое сердце теперь здесь. Мне пришлось принять действительно сложное решение из-за нюансов, связанных с финансами, городами и переездом. Был момент, когда я просто сел на 10 минут и задумался, но мое сердце подсказало, что Нью-Йорк будет лучшим местом для меня", - приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

Россиянин также заметил, что выбор у него был непростой. Предложения поступили сразу от пяти клубов - "Рейнджерс", "Айлендерс", "Колорадо", "Флорида" и "Коламбус".

В итоге он выбрал "Рейнджерс" и подписал семилетний на общую сумму 81,5 миллиона долларов, став самым высокооплачиваемым игроком из России в Лиге. В прошедшем сезоне Панарин сыграл за "Коламбус" 79 матчей и набрал 87 очков (28 шайб + 59 передач) в регулярном чемпионате, в плей-офф на его счету 11 очков (5+6) в 10 матчах.

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