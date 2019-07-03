Первая ракетка России Хачанов вышел в третий круг Уимблдона

Первая ракетка России и девятая ракетка мира Карен Хачанов пробился в третий круг Уимблдона.

Несмотря на высокий "посев", Хачанов не был стопроцентным фаворитом матча второго круга против Фелисьяно Лопеса, получившего от организаторов wild card. Тот занимает 54-е место в рейтинге ATP. Однако именно трава - покрытие, на котором 37-летний испанец чувствует себя очень комфортно. Накануне он сделал дубль на травяном турнире в Лондоне, выиграв титулы в одиночке и паре.

Но Хачанов, уступив в первом сете, смог найти свою игру и одержал победу в четырех партиях со счетом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

За выход в следующий круг Уимблдона Хачанов снова сыграет с испанцем - Роберто Баутиста-Агутом. 23-й сеяный вышел в третий круг на отказе бельгийца Стива Дарси при счете 6:3, 6:2, 4:2.