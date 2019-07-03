Почему киберспорту не хватает кадров

Накануне в Москве на ЦСКА-Арене завершился один из самых масштабных и знаковых турниров для киберспортсменов всего мира по DOTA 2 - Epicenter Major 2019. Чемпионами стали китайские киберспортсмены из команды Vici Gaming, которые обыграли своего главного соперника - команду Team Liquid - со счетом 3:2.

Отметим, что российская команда Virtus.Pro заняла на турнире почетное третье место и набрала достаточное количество очков DPC (Dota Pro Circuit), чтобы обеспечить себе участие в главном киберспортивном событии года - The International 2019, который пройдет в Шанхае с 16 по 25 августа.

Комментируя итоги турнира, патрон киберкоманды Virtus.Pro Ярослав Мешалкин сообщил корреспонденту РИА Новости о том, что мировой киберспорт, и в частности российский, сильно страдает от нехватки кадров в индустрии.

"Российский рынок является крупнейшим во всей Европе, и это факт! Аудитория в данном регионе составляет около 12 миллионов человек, которые регулярно поддерживают команды, смотрят турниры и приобретают спортивную продукцию и атрибутику. Также, Россия имеет значимый вес в ряде дисциплин: в DOTA 2, например, команда Virtus.Pro успешно борется за мировое первенство; по Counter-Strike мы, если не в первой, то уж точно во второй Лиге и так можно продолжать еще долго. При этом индустрия сильно страдает из-за нехватки квалифицированных работников, - сообщил Мешалкин, -. Это распространяется на всех: от маркетологов и журналистов до комментаторов, программистов и спортсменов. При том, получить сейчас рабочее место довольно просто: достаточно лишь отправить резюме! По всей России организуются множество обучающих программ "Киберспорт и игровая индустрия", одни из которых я веду сам. Это означает, что запрос на рабочие места в индустрии есть, как со стороны игроков, так и со стороны спортивных организаций, и немалый. Особенно с учетом того, что заработок в киберспорте более чем солидный. Правда, ради него нужно будет еще побороться с такими же энтузиастами, но это и создает ценность победе, дух соперничества и общий интерес со стороны зрителей".