Сооронбай Жээнбеков на первом заседании Комитета по промышленности и предпринимательству заявил об отсутствии реального диалога между чиновниками и бизнесом в стране. Фото: Пресс-служба президента КР

Модернизировать страну и экономику намерены власти Киргизии с помощью деловых кругов. Президент республики Сооронбай Жээнбеков провел первое заседание Комитета по промышленности и предпринимательству, о создании которого договорился с представителями бизнеса несколькими месяцами ранее. Руководство страны признало, что добиться развития реального сектора пока не удалось, поскольку госорганы работают по старинке.

Почему сложилась подобная ситуация? Президент Киргизии объясняет это отсутствием реального диалога между чиновниками и бизнесом, а также тем, что госорганы рисуют себе иную картину мира. "Если проанализировать отчеты государственных органов, то выясняется, что в стране созданы все условия для развития, однако точка зрения предпринимателей иная", - утверждает Сооронбай Жээнбеков.

- Государство должно приложить усилия, чтобы стать реальным партнером бизнеса, - заявил глава государства. - Бизнес, в свою очередь, должен стать равноправным участником процесса развития. Без промышленности развивать страну невозможно.

Внимание к развитию промышленности руководство Киргизии проявило в свете возможного сокращения производства золота, которое пока остается в числе основных экспортных товаров республики. На сегодня одним из столпов местной экономики остается рудник "Кумтор", который фактически обеспечивает до 10 процентов ВВП. Власти открыто признают, что бюджет испытывает зависимость от добычи и экспорта драгметалла, и любые изменения - в ценах на золото, общественно-политической ситуации, природных и иных факторов - отразятся на состоянии промышленности. Примерно то же самое отмечают как местные эксперты, так и представители международных финансовых организаций.

- Без учета "Кумтора" объем доходов от предприятий в горнодобывающей отрасли составит не более двух миллиардов сомов, - сказал президент КР. - Следовательно, стоит задача по восполнению практически половины объемов промышленности другими производствами.

В качестве локомотивов развития официальный Бишкек традиционно рассматривает две отрасли - легпром и переработку сельскохозяйственной продукции. Обе обеспечивают рабочими местами десятки тысяч человек, но вряд ли способны привлечь в экономику масштабные инвестиции и новые технологии, в которых остро нуждается Киргизия. Кроме того, республика постепенно вытесняется с традиционных рынков конкурентами - производителями из сопредельных республик.

- В России появляется все больше торговых центров, которые отдают предпочтение одежде мировых брендов, - признался участникам заседания президент Ассоциации легкой промышленности Киргизии Сапар Асанов. - Требования к качеству товара и объему поставок растут, и продукция наших швейников не всегда может им соответствовать. Кроме того, в ближайшем будущем мы рискуем "столкнуться" с коллегами из Узбекистана. Легкая промышленность там развивается бурно, производителей освобождают от некоторых налогов.

Схожая картина наблюдается и в сфере переработки сельскохозяйственной продукции. Местным производителям, по данным официальных источников, трудно обеспечить требуемые объемы поставок. Нередко претензии возникают и к качеству товаров. Значит ли это, что приоритеты в развитии экономики необходимо смещать?

У властей, как выяснилось, так и не появилось четкого ответа на этот вопрос. Приоритетные направления развития предлагается определить бизнесу. Если, конечно, его представители действительно изъявят такое желание, а чиновники будут готовы не только выслушать, но и принять предложения деловых кругов, а главное - создать благоприятный инвестиционный климат, с чем госорганы Киргизии пока справляются не вполне успешно.

Так, глава Международного делового совета (МДС) Аскар Сыдыков, участвовавший в заседании комитета, сообщил президенту об инциденте с крупным, по меркам республики, швейцарским бизнесменом. Последний обратился в МДС за помощью. Иностранный предприниматель, по словам Сыдыкова, намеревался открыть в КР инвестиционный фонд, но его счета были блокированы местными спецслужбами.

- Он хотел инвестировать в экономику КР 12 миллионов долларов, - сообщил глава МДС. - Но Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями и Госфинразведка начали проверки, арестовали счета. Будут ли инвесторы после этого здесь работать, большой вопрос. Как мы должны им объяснить, почему при проверках накладывается арест на счета? И таких примеров много. Давление на бизнесменов сохраняется. В результате капитал утекает из страны. Доверие предпринимателей к правоохранительным органам снижается.

Президент был шокирован услышанным. "Что можно так долго проверять? - возмутился он и обратился к присутствующим чиновникам. - Быстро изучили ситуацию и дали ответ, может человек эти деньги в стране использовать или нет. 12 миллионов долларов - это же почти миллиард сомов! Инвестиции так тяжело привлекать в республику, а вы так долго проверяете".

Досье "РГ"



Комитет по промышленности и предпринимательству власти Киргизии решили создать осенью прошлого года - по итогам встречи президента КР Сооронбая Жээнбекова с руководителями бизнес-ассоциаций. Новая структура призвана стать диалоговой площадкой между государством и деловым сообществом.