Президент России произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах

Эта должность оставалась вакантной несколько месяцев после того, как предыдущий прокурор Подмосковья Алексей Захаров 13 марта был назначен заместителем Генерального прокурора. "Назначить на 5-летний срок Забатурина Сергея Владимировича прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
С июля 2017 года советник юстиции 3-го класса Забатурин занимал пост Московского межрегионального транспортного прокурора. В органах прокуратуры на различных должностях он проработал более 20 лет. Забатурин был награжден медалью "За отличие" и нагрудным знаком почетного работника прокуратуры.
Этим же указом "Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах" был уволен глава МВД по Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Уволил президент и еще несколько генералов: заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Игоря Хренкова, генерал-майора полиции, начальника Сибирского юридического института МВД России Игоря Медведева, генерал-майора внутренней службы, начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николая Скопинцева.
Кроме того, был уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин. Что касается назначений, то кроме прокурора Московской области, был назначен прокурор КЧР - Олег Жариков, и Северо-Западный транспортный прокурор - Владимир Владимиров. Генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова назначили на должность министра МЧС. Полковник внутренней службы Андрей Поляков стал начальником УФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин возглавил УФСИН по Волгоградской области. Полковник полиции Александр Юрчин стал начальником государственного НПО "Специальная техника и связь" МВД России.
Освобожден от должности глава Рослесхоза
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Рослесхоза Ивана Валентика. Тем самым глава правительства удовлетворил заявление заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, поданное в конце июня в связи с переходом на другое место работы. Рослесхоз Иван Валентик возглавлял с 2014 года.
Подготовил Владимир Кузьмин