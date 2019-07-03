Президент России произвел кадровые перестановки в силовых ведомствах

Владимир Путин подписал указ о назначении на должность прокурора Московской области прокурора Сергея Забатурина.

Эта должность оставалась вакантной несколько месяцев после того, как предыдущий прокурор Подмосковья Алексей Захаров 13 марта был назначен заместителем Генерального прокурора. "Назначить на 5-летний срок Забатурина Сергея Владимировича прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

С июля 2017 года советник юстиции 3-го класса Забатурин занимал пост Московского межрегионального транспортного прокурора. В органах прокуратуры на различных должностях он проработал более 20 лет. Забатурин был награжден медалью "За отличие" и нагрудным знаком почетного работника прокуратуры.

Этим же указом "Об освобождении от должности, назначении на должность и увольнении с военной службы в некоторых федеральных государственных органах" был уволен глава МВД по Чувашии, генерал-майор полиции Сергей Неяскин. Уволил президент и еще несколько генералов: заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Игоря Хренкова, генерал-майора полиции, начальника Сибирского юридического института МВД России Игоря Медведева, генерал-майора внутренней службы, начальника Управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николая Скопинцева.

Кроме того, был уволен с военной службы генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин. Что касается назначений, то кроме прокурора Московской области, был назначен прокурор КЧР - Олег Жариков, и Северо-Западный транспортный прокурор - Владимир Владимиров. Генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова назначили на должность министра МЧС. Полковник внутренней службы Андрей Поляков стал начальником УФСИН по Дагестану, а полковник Александр Просвернин возглавил УФСИН по Волгоградской области. Полковник полиции Александр Юрчин стал начальником государственного НПО "Специальная техника и связь" МВД России.

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Освобожден от должности глава Рослесхоза

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности главу Рослесхоза Ивана Валентика. Тем самым глава правительства удовлетворил заявление заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства, поданное в конце июня в связи с переходом на другое место работы. Рослесхоз Иван Валентик возглавлял с 2014 года.

Подготовил Владимир Кузьмин