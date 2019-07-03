Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море

Итальянские богачи, традиционно отдыхающие на острове Стромболи к северу от Сицилии, в этом году получат незабываемые впечатления из-за проснувшегося вулкана. Едва услышали взрывы в его жерле, часть респектабельных туристов была вынуждена прятаться в море, сообщает местная пресса, которую цитирует РИА Новости.
Впрочем, ситуация действительно непростая. Очевидцы передают, что по склону вулкана стекают два потока лавы. Начались пожары от падающего с неба пепла. Над островом стоит едкий дым. Половину Стромболи не видно с соседнего острова Липари, который расположен в 20 км.
Отмечается, что жертв удалось избежать. Береговая охрана готова к вывозу туристов, но официально эвакуация пока не объявлена.
Impresionantes imágenes las que estamos observando del #Volcán #Stromboli— Informe Sismico (@InformeSismico) 3 июля 2019 г.
Según nota de @eSPAINews se teme un tsunami en #Sicilia tras la potente erupción en el volcán #Stromboli. Hay incendios en la isla y al menos un muerto.
Video: autor desconocido pic.twitter.com/pjdF98Ujig
Le immagini dell'eruzione di #Stromboli dall'elicottero della #PoliziadiStato pic.twitter.com/Dg6c0gka6c— Polizia di Stato (@poliziadistato) 3 июля 2019 г.
Hiker dead after #volcano on #Stromboli dramatically erupts #Italy pic.twitter.com/znZF5FLyEO— Ruptly (@Ruptly) 3 июля 2019 г.