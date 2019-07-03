Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море

Итальянские богачи, традиционно отдыхающие на острове Стромболи к северу от Сицилии, в этом году получат незабываемые впечатления из-за проснувшегося вулкана. Едва услышали взрывы в его жерле, часть респектабельных туристов была вынуждена прятаться в море, сообщает местная пресса, которую цитирует РИА Новости.

Впрочем, ситуация действительно непростая. Очевидцы передают, что по склону вулкана стекают два потока лавы. Начались пожары от падающего с неба пепла. Над островом стоит едкий дым. Половину Стромболи не видно с соседнего острова Липари, который расположен в 20 км.

Отмечается, что жертв удалось избежать. Береговая охрана готова к вывозу туристов, но официально эвакуация пока не объявлена.