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03.07.2019 22:10
Рубрика: В мире

Проснувшийся вулкан загнал итальянских богачей в море

Фото: @eha_news / twitter.ru Фото: @eha_news / twitter.ru
Фото: @eha_news / twitter.ru

Итальянские богачи, традиционно отдыхающие на острове Стромболи к северу от Сицилии, в этом году получат незабываемые впечатления из-за проснувшегося вулкана. Едва услышали взрывы в его жерле, часть респектабельных туристов была вынуждена прятаться в море, сообщает местная пресса, которую цитирует РИА Новости.

Фото: iStock
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Впрочем, ситуация действительно непростая. Очевидцы передают, что по склону вулкана стекают два потока лавы. Начались пожары от падающего с неба пепла. Над островом стоит едкий дым. Половину Стромболи не видно с соседнего острова Липари, который расположен в 20 км.

Отмечается, что жертв удалось избежать. Береговая охрана готова к вывозу туристов, но официально эвакуация пока не объявлена.

В мире Европа Италия
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