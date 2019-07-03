Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева

Президент подписал указ о награждении большой группы граждан России и зарубежных стран. Детский врач Леонид Рошаль удостоен ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

Легендарный фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом Леонида Брежнева, отмечен орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Орденом Дружбы награждены гендиректор "Группы Энел" итальянец Франческо Страче ("за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, внедрение экологически чистых технологий и развитие международных экономических отношений в отраслях промышленности"), Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол России в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов.

Награды получили также специалисты "Росатома" и работники многих других сфер народного хозяйства.