Новости

Джоли упала в обморок, была госпитализирована и сбежала из больницы 21:10
Медведев освободил от должности главу Рослесхоза 20:48
Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева 20:40
Алибасов представил новое доказательство того, что он не симулянт 20:05
Как стоимость владения влияет на выбор автомобиля 20:05
ОТР проведет Марафон в поддержку пострадавших от паводка в Иркутской области 19:26
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня 19:19
Покраснение лица после алкоголя указывает на серьезные заболевания 19:19
Путин поручил утвердить план совершенствования госуправления 19:12
Фото: Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова заинтриговали 18:55
Сиделку признали виновной в убийстве старейшей сотрудницы Мариинки 18:55
Путин назначил нового замглавы МЧС 18:36
Путин освободил от должностей трех генералов 18:34
Шойгу поручил вернуть "в строй" пострадавший от пожара глубоководный аппарат 18:34
Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона 18:24
У жителя Ленобласти нашли 482 куста конопли и автомат Калашникова 18:22
Семья Началовой пригрозила судом организаторам "туристических панихид" 18:22
В Кремле рассказали о планах масштабно отметить юбилей Победы 18:19
Путин уволил сразу четырех генералов 18:17
Футболист Андрей Аршавин развелся с женой Алисой Казьминой 18:16
На Кубани продавцов шаурмы оштрафовали на 4,2 млн рублей 18:14
У побережья Хорватии туристы увидели акулу 17:53
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров 17:50
Идея независимости проходит через все поколения белорусов 17:50
Гаспарян со слезами снялась с Уимблдона из-за травмы 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Выбор "РГ": Самые ожидаемые фильмы лета
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
Задайте вопрос послу Японии в РФ Тоёхисе Кодзуки
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
В "РГ" обсудят первый этап выпуска косаток и белух в Охотское море
03.07.2019 20:40
Рубрика: Власть

Путин наградил доктора Рошаля и личного фотографа Леонида Брежнева

Текст: Кира Латухина

Президент подписал указ о награждении большой группы граждан России и зарубежных стран. Детский врач Леонид Рошаль удостоен ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу".

Фото: Марина Волосевич
Как получить звание "Ветеран труда"

Легендарный фотокорреспондент ТАСС Владимир Мусаэльян, который был личным фотографом Леонида Брежнева, отмечен орденом Почета "за большой вклад в развитие отечественных средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Орденом Дружбы награждены гендиректор "Группы Энел" итальянец Франческо Страче ("за особые заслуги в укреплении мира и сотрудничества между народами, внедрение экологически чистых технологий и развитие международных экономических отношений в отраслях промышленности"), Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол России в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов.

Награды получили также специалисты "Росатома" и работники многих других сфер народного хозяйства.

Путин уволил сразу четырех генералов
Власть Работа власти Внутренняя политика
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Минсельхоз предложил взять под контроль сбор грибов и ягод
Тегеран подредактировал "ядерную сделку" с Европой
WhatsApp и Instagram обрушились в России и других странах