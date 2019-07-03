Путин назначил нового замглавы МЧС

Начальник Главного управления МЧС по Москве получил повышение в должности. Президент РФ Владимир Путин назначил генерал-полковника внутренней службы Илью Денисова заместителем министра по чрезвычайным ситуациям.

Денисов, которому в июне исполнилось 48 лет, стал восьмым замглавы МЧС России.

Новый замглавы МЧС родился во Владимире, закончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище. Служил на военно-морской базе в Санкт-Петербурге, был командиром военной команды противопожарной защиты и спасательных работ. В дальнейшем перешел в столичную пожарную охрану, где работал на разных должностях. Столичное управление ГУ МЧС Денисов возглавлял с 2015 года.