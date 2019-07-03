Путин освободил от должностей трех генералов

Президент России Владимир Путин произвел ряд отставок и назначений. В частности, глава государства освободил от должностей трех генералов, среди них министр внутренних дел Чувашии.

Свои кабинеты должны будут покинуть генерал-майор полиции Игорь Медведев, начальник Сибирского юридического института МВД РФ; генерал-майор полиции Сергей Неяскин, министр внутренних дел Чувашии; генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев, начальник управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН.